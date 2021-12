George Forrest fusionne élevage et agro-alimentaire au Congo

Vastapane et Boerenbond rachetés

Avant de réaliser la fusion, George Forrest a racheté les parts des actionnaires minoritaires dans Grelka. Il s'agit de l'homme d'affaires belge Aldo Vastapane et du Boerenbond , qui en possédaient quelques pourcents. George Forrest, qui détient Grelka à titre personnel et pas via le groupe GFI, l'avait lui-même racheté à Albert Frère en 2006 . Ce qui nous replonge dans l'histoire du Congo et de la Belgique: à l'origine, les Grands Élevages de Katongola (Grelka, en abrégé) appartenaient au baron Léon Lambert qui avait créé la société dans les années 1930. Du baron, l'actif était passé dans les mains d'Albert Frère, apparemment sans passer par la case "GBL".

Quant aux actifs apportés par son nouvel associé Aziz Khabirpour, qui a quitté l'Iran après la chute du Shah et la révolution en 1979, ils incluent entre autres 3.000 hectares de culture, une biscuiterie d'une capacité de 30.000 tonnes par an (Relacom, qui exploite les marques Extra Bisco et Baby Food) et FrigoCongo, entreprise qui transforme et commercialise de la viande. "Au cours des 13 dernières années, nous avons montré que nous pouvions développer et exploiter des verticaux alimentaires de haute qualité, rentables et durables en RDC, déclare Aziz Khabirpour dans un communiqué commun, et nous avons l'intention d'accroître massivement notre empreinte en développant et en réalisant des projets viables pour la substitution des importations agricoles ou destinées à l'exportation."