Gérer les erreurs de gestion, une science en devenir

Le point commun entre l'affaire Kerviel, Fortis et le Dieselgate est que des erreurs individuelles ont été commises dans les entreprises concernées et que leur survenance ou leur succession a été mal gérée. À l'école de commerce Solvay, l'"error management" est devenue une discipline stratégique.

La chute de Fortis à l'aube de la crise financière, l'affaire Kerviel à la Société Générale ou le dossier des moteurs truqués chez Volkswagen ont pour point commun d'avoir, à leur origine, une ou plusieurs erreurs de gestion. Des erreurs commises par de hauts responsables et qui ne relèvent pas d'une prise de risque trop élevée, mais de véritables bourdes commises par des hommes ou des femmes alors qu'ils/elles avaient a priori tout en main pour les éviter. On pourrait résumer ces situations en une question: "Comment est-il possible que des personnes intelligentes, compétentes et honnêtes aient commis de telles erreurs?"

Dès lors qu'on peut les repérer, on est en mesure de les contrôler ou d'en atténuer l'impact. Malheureusement, la "gestion des erreurs" était, jusqu'il y a peu, absente des cours dispensés dans les écoles de management. Sous nos latitudes, il aura fallu la crise financière de 2008 et la perspicacité d'un grand patron belge, Pierre Drion en l'occurrence, pour qu'enfin, on s'y intéresse. "Au fil des ans, je me suis rendu compte que les meilleurs gestionnaires ne sont pas ceux qui ne commettent pas d'erreur - ça n'existe pas -, mais ceux qui les gèrent de la meilleure façon", a expliqué l'ancien dirigeant de Petercam.

Pierre Drion, l'initiateur

Au sortir des années de crise 2008-2011, Pierre Drion et quelques autres, dont Jean-Pierre Bizet, l'ancien CEO du groupe GIB puis de D'Ieteren, ont lancé la réflexion au Fonds Baillet-Latour et à la Solvay Brussels School of Economics & Management (ULB), dont ils ont convaincu le doyen d'alors, Bruno Van Pottelsberghe, de l'utilité de la matière. Résultat des courses, le fonds mécénal créé par d'anciens actionnaires du brasseur AB InBev a financé la création, en 2014, de la Chaire Baillet-Latour au sein de l'école de commerce Solvay avec pour unique sujet d'étude l’"error management". Le premier chercheur engagé dans le processus a été Vincent Giolito qui, sous la direction du professeur en stratégie Paul Verdin, a initié les travaux sur les cas Fortis, SocGen et Volkswagen.

"Cette discipline revêt désormais une telle importance qu'on ne va plus l'enseigner sur la base d'une chaire satellite de l'école de commerce." Philip Vergauwen Doyen de la faculté, Solvay Brussels School of Economics & Management

À partir de 2016, la gestion de l'erreur est devenue un cours à part entière diffusé aux étudiants en Master sous l'égide de Paul Verdin. Depuis lors, la matière a gagné en crédibilité au point qu'aujourd'hui, la Solvay Brussels School a décidé d'intégrer la gestion de l'erreur dans plusieurs cours et spécialisations différentes: des technologies des soins de santé ("health tech") à l'innovation en passant par les politiques publiques, sans oublier bien sûr la stratégie et le contrôle de gestion. "Cette discipline revêt désormais une telle importance qu'on ne va plus l'enseigner sur la base d'une chaire satellite de l'école de commerce", souligne Philip Vergauwen, le doyen de la faculté (en partance). "Nous allons intégrer l'ensemble de ces connaissances ainsi que le réseau concerné dans l'activité stratégique de l'école, en créant des liens avec différentes disciplines."

Défense, aviation et santé à l'origine

L'intérêt pour l'analyse des erreurs n'est toutefois pas né d'hier. Aux États-Unis, les milieux militaires, médicaux et de l'aviation ont commencé très tôt à y consacrer des efforts. En toute logique, compte tenu de la gravité des conséquences possibles. C'est ainsi que les compagnies aériennes ont commencé à appliquer des doubles vérifications et à accompagner chaque pilote d'un copilote, ou que les systèmes de santé publique ont adopté les principes de "patient safety" (sécurité des patients)... "Ils ont commencé à entraîner des personnes pour éviter ces erreurs, sur la base d'une routine et d'une discipline, développe Philip Vergauwen. Mais le monde change de plus en plus vite, devient plus volatil, plus incertain et plus complexe, de sorte que la routine et la discipline ne suffisent plus à fournir les réponses. Au contraire même, c'est parfois un comportement très routinier qui mènera à des erreurs."

C'est, selon lui, cette complexité qui a fini par attirer l'attention des économistes et des professeurs en management ou en stratégie à Stanford et à Harvard. "Ils ont compris la nécessité d'analyser comment les individus interagissent avec les systèmes réglementaires ou organisationnels afin d'entraîner les managers à identifier et gérer de telles erreurs."

Déviation involontaire et imprévue

Mais comment définir l'erreur de gestion? "C'est une déviation involontaire d'une règle ou d'une norme. Par extension, une déviation par rapport au comportement qu'on aurait attendu, y compris au niveau du plan stratégique ou des objectifs d'une organisation ou d'une entreprise", répond le professeur Paul Verdin. Qui détaille: "il faut que la déviation ne soit pas intentionnelle, sinon en parle de violation ou de fraude; il faut que ce soit imprévu; et il faut que l'erreur se distingue des cas où l'on court un risque dont on est conscient. Car dans la plupart des décisions de gestion et de stratégie, il y a un risque; c'est d'ailleurs là qu'on trouve la valeur ajoutée du ou des gestionnaires."

"Il est très rare qu'on trouve un seul individu à l'origine du problème. Dans la plupart des cas, il y a eu des antécédents, ainsi qu'un contexte organisationnel et, in fine, des erreurs collectives." Paul Verdin Professeur de l’université en stratégie et directeur de la Chaire Baillet-Latour d'"Error Management", professor emeritus à l’ULB et à la KUL

Corollaire de ce qui précède, "seul le facteur humain commet des erreurs. Mais, s'il y a toujours des individus impliqués, les erreurs les plus difficiles à gérer (et les plus passionnantes à étudier) sont les erreurs organisationnelles ou d'organisation", poursuit le professeur. "Il est très rare qu'on trouve un seul individu à l'origine du problème. Dans la plupart des cas, il y a eu des antécédents, ainsi qu'un contexte organisationnel et, in fine, des erreurs collectives: par exemple, une erreur individuelle ignorée ou tolérée par des collègues, des supérieurs, d'autres départements avec en conséquence tout un processus erroné qui se développe..." C'est d'ailleurs pour cette raison que Paul Verdin a baptisé son cours "Managing errors in organisations".

"Là où les conséquences de l'erreur sont immédiates, il n'y a pas de gestion d'erreur possible." Paul Verdin Professeur de l’université en stratégie et directeur de la Chaire Baillet-Latour d'"Error Management", professor emeritus à l’ULB et à la KUL

L'origine de la crise des "subprimes" (crédits hypothécaires à risque) aux États-Unis réside probablement elle-même dans une erreur à la fois individuelle et collective, renvoyant à un contexte organisationnel, relève Philip Vergauwen à titre d'exemple. "Comment un système d'incitation (des bonus) a-t-il pu amener des banquiers à accepter des demandes de crédit de la part de clients dont ils savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser?"

Autre donnée essentielle: "là où les conséquences de l'erreur sont immédiates, il n'y a pas de gestion d'erreur possible". On se trouve alors dans un processus "classique" de gestion de crise. "Notre point d'attention spécifique se situe antérieurement à la gestion de crise, dit Verdin, entre la réalisation de l'erreur et ses conséquences, en supposant qu'on puisse distinguer les deux et qu'il y ait dès lors des possibilités d'intervenir."

Apprendre à les gérer

Le but de cet enseignement n'est pas d'apprendre aux étudiants à éviter les erreurs, ni à gérer les crises, mais "à chercher que faire pour gérer les erreurs afin qu'elles ne se transforment pas en crise", poursuit Paul Verdin.

Ce qui amène le professeur en stratégie à soulever une question rhétorique: "Et si les meilleurs managers étaient ceux qui gèrent le mieux les erreurs?" Ce à quoi le CEO d'une grande entreprise lui a rétorqué que des milliers d'erreurs se produisaient tous les jours au sein de son groupe et qu'il serait donc vain de chercher à la repérer et, a fortiori, à les gérer... Ce dirigeant n'a manifestement pas perçu qu'une partie de la plus-value qu'il est censé apporter à sa société réside précisément dans le "reporting" et le tri de ces multiples erreurs afin d'en repérer les principales.

1 million d'euros le montant final des dommages dus par Jérôme Kerviel à SocGen Combien coûte une erreur? Dans l'affaire Kerviel, les tribunaux français ont ramené les dommages et intérêts dus par l'ancien trader à sa banque de 4,9 milliards à un million d'euros. Vous avez dit "relatif"...

L'analyse porte entre autres sur les causes des erreurs, ce qui pousse les gens à les commettre. "Une des motivations les plus puissantes renvoie à la réputation, relève Philip Vergauwen. On commet des erreurs parce qu'on veut éviter un effet négatif sur sa réputation. C'est par exemple le CEO engagé dans une vaste opération et qui, à la dernière minute, se rend compte qu'il est en train d'en commettre une. Il devrait tout arrêter, mais il estime être arrivé trop loin pour le faire. Il pense qu'il risquerait sa réputation s'il arrêtait le processus, alors qu'en s'obstinant, il finira par mettre en jeu la réputation de son organisation tout entière... Le profit potentiel est tellement important et sa réputation personnelle si précieuse qu'il préfère quand même courir le risque que s'arrêter. Concrètement, ce sera par exemple l'acquisition de trop, décidée parce que c'était soi-disant une opportunité unique, ou, dans le cas du rachat d'ABN Amro par Fortis avec Royal Bank of Scotland et Santander, une décision motivée par le ressenti de quelques dirigeants qui voyaient l'opération comme une revanche après la tentative avortée de la banque néerlandaise de racheter la Générale de Banque belge: ces dirigeants avaient la réputation de réussir tout ce qu'ils entreprenaient, jusqu'à réaliser l'acquisition de trop."

Pour être en mesure de bien gérer l'erreur, il faut commencer par la reconnaître. Ce qui suppose que l'information circule bien dans l'organisation, que les dirigeants soient en mesure de faire le tri entre les infos remontant jusqu'à eux et qu'ils aient le courage et l'intelligence d'admettre que l'erreur a été commise. L'affaire Kerviel nous donne un bel exemple de cette dynamique de la reconnaissance, comme on le verra dans L'Écho de mercredi...

