"Hudson est une perle qu'on va encore plus développer"

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l' histoire d'Ivan De Witte . Et qui a de quoi interpeller. En effet, trois ans à peine après la reprise de la société qu'il cofondait en 1982 sous le nom de De Witte & Morel, l'homme d'affaires bien connu au nord du pays et éminence grise du monde des RH cède Hudson Benelux à son homologue sectoriel Randstad , comme nous en évoquions le projet début septembre déjà . Et ce, malgré la crise qui en a assez logiquement impacté les performances.

Une phrase de Nelson Mandela orne l'entrée de ses bureaux. "Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais", lui rappelle-t-on. Avant de demander: "Est-ce que vous avez abandonné aujourd'hui?" L'intéressé marque alors une pause. Et embraie sur un rythme qu'il ne le lâchera plus: "Il m'aura fallu trois mois après avoir été contacté en novembre pour me décider à entamer des discussions. Mais je suis rapidement arrivé à la conclusion que c'est une opération qui fait sens et va apporter de la valeur ajoutée. Que ce soit en termes de complémentarité (Hudson ayant pour force la sélection et le recrutement de hauts profils, là où Randstad est actuellement plus fort dans l'intérim et l'outplacement, NDLR) ou de soutien aux investissements en R&D qui en résultera (notamment en matière d'assessment digital, en s'appuyant, demain, sur l'intelligence artificielle, NDLR)". Et ce, "fort de cultures d'entreprises compatibles de surcroît. Pour nos deux entreprises, le business n'est pas la seule priorité; l'humain joue un rôle clé".