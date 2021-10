Il y a eu moins de licenciements collectifs durant l'été

Du coup, sur les neuf premiers mois , cela nous fait un total de 5.376 emplois visés . C'est 21% de moins que sur la même période de 2020, année de crise pandémique (6.811 emplois). C'est toutefois plus que sur les neuf premiers mois des trois années précédentes: 4.216 postes en 2019, 4.714 en 2018 et 2.729, un chiffre historiquement bas, en 2017.

Le secteur des transports désormais en tête

Au plan sectoriel, la procédure Renault enclenchée par Kuehne +Nagel a modifié le classement par rapport aux six premiers mois en hissant le transport au sommet des métiers les plus touchés avec 1.384 postes menacés, devant le secteur de la transformation du métal (1.276).

Mille postes épargnés

Ce sont la société de transport de colis Fedex à Liège et le fabricant d'essuie-glaces Robert Bosch Produktie à Tirlemont qui ont présenté les plus fortes réductions, avec 442 emplois préservés chez le premier par rapport au projet initial et 152 chez le second.