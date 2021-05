Jack Ma se retire discrètement de son école de commerce

Visé par les autorités chinoises, Jack Ma continue de faire profil bas et ne prendra plus part aux activités de sa célèbre école de commerce, l'université Hupan.

Le multimilliardaire Jack Ma quitte la présidence de l'université qu'il a créée en 2015. Selon le journal britannique The Financial Times, l'Université Hupan, dont la réputation est de former l'élite des hommes d'affaires chinois, a changé de nom et restructuré son cursus scolaire. Coup de théâtre, Jack Ma n'a plus de responsabilités dans la nouvelle organisation de l'établissement, situé dans l’est de la Chine, à Hangzhou.