Janssen Pharmaceutica élu à nouveau employeur le plus attractif de Belgique

Janssen Pharmaceutica conserve pour la cinquième fois son titre d'employeur le plus attractif de Belgique, devenant ainsi le détenteur du record absolu . C'est ce qu'a indiqué Randstad à l'occasion de la publication des résultats de son étude sur les marques employeur en Belgique , auprès de 14.100 personnes âgées de 18 à 65 ans. Globalement, c'est le secteur pharmaceutique qui reste l'employeur le plus attractif .

Janssen Pharmaceutica est suivi par deux nouveaux venus: Seris et Nike . Bayer et DPG Media complètent le top 5.

Pas d'effet corona

Victoire haut la main

Janssen Pharmaceutica consolide sa victoire en l'emportant sur six fronts : santé financière, sécurité d'emploi, perspectives de carrière, contenu de la fonction, salaire & avantages et environnement de travail covid-safe.

AG Insurance se révèle, quant à lui, l'employeur le plus attractif en termes de télétravail et d'équilibre travail/vie privée. Nike est l'employeur le plus attractif auprès des jeunes (-30 ans). Parmi les répondants francophones, c'est l'entreprise de sécurité Seris qui décroche la palme de l'employeur le plus attractif, détrônant étrangement la RTBF.