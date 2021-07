Johann Rupert, l'affaire (Delvaux) est dans le sac...

Le milliardaire sud-africain derrière le numéro deux du luxe Richemont a mis la main sur le maroquinier Delvaux. De quoi s'offrir un rival de renom face à Hermès et Vuitton.

Quatrième des milliardaires africains avec une fortune estimée à 7,1 milliards de dollars cette année selon le magazine Forbes, Johann Rupert est un poids lourd. Au sens propre comme figuré d'ailleurs, fort d'une stature de près de deux mètres pour plus de 100 kilos.

Fils d'un magnat des affaires dont il a assuré la pérennité de l'héritage à la tête de plusieurs entreprises de premier plan depuis leur Afrique du Sud natale, Rupert est président-fondateur de la Compagnie Financière Richemont. Remontant à 1988, l'opération tient alors à une nécessité de sortir du pays les actifs familiaux étrangers afin d'éviter les sanctions internationales qui pourraient frapper le régime de l'apartheid.

Depuis, le groupe a bien grandi. Enregistrant désormais un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros l'an dernier pour un résultat opérationnel de 1,5 milliard, le numéro deux mondial du luxe après LVMH peut se targuer de compter plus d'une vingtaine de marques de premier plan en portefeuille telles que Cartier et Van Cleef pour la joaillerie, Chloé, Dunhill et Montblanc pour la mode et les accessoires, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis et Vacheron Constantin pour l'horlogerie, Mr Porter et Net-a-Porter pour l'e-commerce, mais aussi Delvaux à présent, acquis pour un quart de milliard d'euros environ, nous revient-il à bonnes sources.

L'opération est importante. Et pour cause, elle permet à l'amateur de whisky et de cigares, actionnaire de contrôle de Richemont, de disposer désormais d'un véritable cheval de bataille dans la maroquinerie, fort d'un "héritage unique" selon ses mots, face aux géants que sont Louis Vuitton (LVHM) ou encore Hermès. En ce sens, le géant suisse aux près de 2.250 boutiques de par le monde avait d'ailleurs déjà repris en 2017 le maroquinier italien Serapian, mais aussi dû se résigner à céder un an plus tard son homologue français Lancel après vingt ans de difficultés rencontrées avec cet actif.

Lire aussi Les coffee shops Louis Vuitton ne sont pas pour demain

Mais ne comptez pas sur Johann Rupert pour pavaner. Du haut de ses 71 ans, l'homme appartient à ce substrat de riches aux fortunes stratosphériques pour qui le silence est d'or. En ce sens, il donne rarement des interviews. Par contre, il se dit qu'en cercle privé il adore parler vin – il est d'ailleurs propriétaire de vignobles, en ce compris aux côtés des Rothschild –, et sûrement golf, aussi, au vu de la passion sans borne qu'il voue à la petite balle blanche.

Johann Rupert est du reste à la tête de Remgro, bâtie sur l'entreprise familiale Rembrandt qu'il a rebrandée et transformée en holding d'investissement avec une forte empreinte industrielle notamment dans l'agroalimentaire, l'infrastructure, la santé, le pétrole et les mines. Et ce, alors qu'elle fut longtemps composée pour majeure partie d'activités de cigarettier.

Il est enfin, entre autres activités philanthropiques, le fondateur de la Michelangelo Foundation, une organisation internationale basée en Suisse ayant pour mission de rendre hommage et préserver l'artisanat d'art dans le monde.