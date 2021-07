Julien Compère, du CHU de Liège à la FN Herstal...

"C'était l'un de mes meilleurs chefs de cabinet, même si je ne fais jamais de hiérarchie." Jean-Claude Marcourt, l'ex-ministre wallon de l'Économie, ne se fait pas prier à l'heure d'évoquer Julien Compère, entré comme conseiller à son cabinet en 2004 avant d'en gravir les échelons et de devenir chef de cabinet. Passer de la gestion du plus grand hôpital liégeois à la direction d'un fabricant d'armes, le grand écart ne sera sans doute pas évident, mais ce défi n'est pas du genre à effrayer le principal intéressé. "Il a les capacités professionnelles et humaines nécessaires à gérer une société comme FN Herstal", continue l'ancien ministre wallon de l'Économie, qui loue au passage sa compétence et sa rigueur.