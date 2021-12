KOIS au chevet des soins de santé indiens fort de 150 millions levés

Au rang des investisseurs , on croise du beau monde allant du bras financier du gouvernement anglais pour ses investissements dans les pays en voie de développement CDC , au fonds de fonds à impact hollandais Wire Group rassemblant l’argent de diverses familles locales, en passant par une série d’investisseurs familiaux flamands et francophones.

Ce qui les a attirés? Un constat accablant: "L’an dernier, 55 millions d'Indiens tombaient sous le seuil de pauvreté en raison du coût élevé des soins de santé", nous indiquait il y a peu Charles-Antoine Janssen, directeur des investissements. "Heureusement, on voit désormais de plus en plus d'ingénieurs, informaticiens et entrepreneurs s'attaquer aux problèmes considérables des populations les plus défavorisées, en cherchant à développer des technologies accessibles financièrement et peu coûteuses à produire."