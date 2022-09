L'activité manufacturière continue à battre de l'aile dans la zone euro

Des risques de récession en hausse

Un cinquième de l'économie allemande

L'industrie manufacturière représente environ un cinquième de l'économie allemande. L'activité du secteur s'est contractée en Allemagne pour un deuxième mois consécutif en août alors que les incertitudes économiques et la forte inflation ont de nouveau pesé sur l'indice des nouvelles commandes. Le PMI allemand est tombé à 49,1, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, contre 49,3 en juillet et 49,8 en estimation "flash".