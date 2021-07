L'ancien actionnaire de l'aciérie ESB a été condamné

Malgré un contexte fort compliqué et des dettes abyssales, un repreneur finit par sortir du bois et reprit ESB pour un euro à la fin de l'année 2014. Assez vite, les syndicats ont craint que le repreneur ne soit qu'une coquille vide incapable d'assumer la reprise. Les représentants des travailleurs avaient vu juste et la faillite d'ESB a été prononcée le 27 avril 2016.

Deux ans plus tard, soutenus par le front commun syndical, les travailleurs ont attaqué GMH, l'ancien actionnaire d'ESB, en justice. "L'information de l'arrivée d'un nouvel actionnaire, une information donnée quelques heures avant la signature des accords devant formaliser le plan social négocié avec les travailleurs, a donné l'impression légitime à ces derniers que le nouvel actionnaire présentait toutes les garanties d'une possibilité sérieuse et effective de reprise d'activité, de sorte que l'arrivée de ce nouvel actionnaire est logiquement apparue comme une alternative à nécessairement privilégier par rapport à la conclusion d'un plan social et à l'exécution d'un licenciement collectif malgré les droits que ce plan permettait d'obtenir", peut-on lire dans le jugement du tribunal de l'entreprise de Liège. Ce même tribunal qui a souligné que le sérieux de ce projet n'apparaissait nulle part et qu'aucun business plan digne de ce nom n'avait été déposé.