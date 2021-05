L'Europe va-t-elle rendre Adidas à Bernard Tapie?

On vous l'accorde, le raisonnement qui suit est poussé à son extrême. Mais à suivre l'argumentaire des avocats de l'homme d'affaires Bernard Tapie, le droit européen pourrait, in fine, prononcer la nullité du rachat d'Adidas par le Crédit Lyonnais et rétrocéder l'ensemble à l'homme d'affaires français. À défaut de pouvoir revenir en arrière, il serait question de dédommager Bernard Tapie. Quand on sait que la valorisation boursière d'Adidas frôle les 59 milliards d'euros, il y a là de quoi s'asseoir autour d'une table et commencer à discuter.