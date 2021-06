L'heure du changement a sonné à la Fondation Roi Baudouin

Au programme? Ouverture du conseil à des non-Belges et fin de règne du patron pendant près de 25 ans, Luc Tayart. Thomas Leysen, président, sera lui aussi remplacé.

Résultat, il aura fallu attendre un peu pour trouver le candidat idéal. Qui vient d'être déniché en la personne de David O'Sullivan , nous est-il revenu. Le concerné n'est autre que l' ancien secrétaire général de la Commission européenne et, plus récemment, l'ex-ambassadeur de l'Union à Washington, entre autres attributions passées.

Champ d'action

Cette nomination permettra de refléter au mieux le champ d'action du géant belge de la philanthropie, nous dit-on, chaque jour plus européen, mais aussi international - en ce sens, la Fondation s'appuie sur des antennes à New York et, depuis 2017, au Canada.