L'indispensable reprise de Vinçotte pour devenir un géant mondial

Quelques jours après le rachat de Vinçotte par le hollandais Kiwa, Bernard De Cannière, le CEO du groupe, revient sur l'opération. Plutôt que des restructurations, il s'attend à de la croissance internationale pour son groupe.

Si l'autorité de la concurrence ne trouve rien à y redire, d'ici quelques mois, Vinçotte fêtera ses 150 ans en entrant dans la cour des grands. Cette semaine, le groupe belge a annoncé son rachat par son concurrent hollandais Kiwa, qui avait déjà fait part, à plusieurs reprises, de son intérêt pour la société de Vilvorde. Pour le grand public, Vinçotte, c'est avant tout ce logo qu'on scrute au moment de faire le rapide calcul du poids de chacun, pour s'assurer qu'on n’est pas un ou deux en trop dans l'ascenseur. Vinçotte est un spécialiste de l'inspection.

Lire aussi Le certificateur belge Vinçotte passe en mains néerlandaises

Mais résumer son activité à celle au sein des ascenseurs serait un brin réducteur. En parallèle, Vinçotte réalise également des inspections dans un tas de secteurs qui ne semblent pourtant pas avoir beaucoup de points en commun. "Au total, nous avons 200 services différents", lance Bernard De Cannière, le CEO de l'entreprise. "Nous travaillons aussi à l'inspection des centrales nucléaires, d'entreprises alimentaires, dans les hôpitaux… On fait également une série d'homologations pour permettre, par exemple, à Toyota de faire rouler ses véhicules chez nous", explique le patron.

Entreprise saine

Traduit en chiffres comptables, cela donne une entreprise d'environ 2.000 travailleurs, principalement active en Belgique. Elle y réalise 160 de ses 200 millions d'euros de chiffres d'affaires. L'entreprise n'a également pas de dettes. Le genre de CV qui forcément intéresse. D'autant plus que le marché est actuellement en pleine consolidation. "Notre secteur est en plein mouvement et les certitudes d'il y a cinq ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les exigences dans beaucoup de domaines sont toujours plus importantes avec aussi l'émergence d'autres thématiques comme la cybersécurité", explique le CEO. Ce paysage pousse les entreprises à se concentrer pour optimaliser les investissements. En 2021, plus d'une centaine de rachats ont ainsi été réalisés dans le domaine.

"Ce ne sont pas seulement des critères financiers qui ont été pris en compte." Bernard De Cannière CEO de Vinçotte

L'intérêt pour Vinçotte est, lui, loin d'être neuf. Il s'est même renforcé lors des derniers mois. "Nous avons reçu plusieurs offres pendant la pandémie alors qu'on pensait justement que cela resterait plus calme. La fondation qui nous chapeaute a fait le choix d'analyser toutes les options alors qu'il n'y avait pas de mise sur le marché officiel." L'analyse des différents dossiers a finalement fait ressortir Kiwa comme le meilleur candidat repreneur.

Impossible toutefois d'en savoir plus sur le montant payé. "Ce ne sont pas seulement des critères financiers qui ont été pris en compte ", se contentera de répondre le CEO. "Nous considérions qu'il y avait d'autres critères à mettre dans la balance", explique le patron. "Kiwa est une entreprise qui n'est que 2,5 fois plus grande que nous. Cela nous permet d'avoir un vrai poids et parler presque d'égal à égal avec eux. L'autre gros avantage est que nous ne sommes actuellement presque pas en concurrence directe. Notre seul marché commun est une partie des Pays-Bas, mais pour lequel nous trouverons des moyens de continuer à croître ensemble", explique Bernard De Cannière.

Garanties sur l'emploi

Il assure d'ailleurs qu'il ne faut avoir aucune inquiétude pour l'emploi. Kiwa a notamment garanti la conservation de l'entièreté des postes pour les cinq prochaines années. "C'est une situation plus favorable qu'actuellement. Lorsque nous avons négocié l'accord, nos avocats ont confirmé que les garanties offertes étaient très positives."

"Kiwa est dans une stratégie de croissance calculée." Bernard De Cannière

Plutôt que des restructurations à long terme, le patron croit plutôt en l'expansion de son entreprise. "Nous sommes dans une situation bien plus stimulante. Nos travailleurs vont avoir accès à des marchés sur lesquels nous n'étions pas encore actifs. Notre actionnaire gérait admirablement bien notre société. Mais c'était une fondation qui n'avait pas les ressources qu'on pourrait espérer, notamment pour travailler sur la R&D. Nous aurons désormais plus de moyens." Les ambitions du patron pour son entité, qui gardera son nom, vont d'ailleurs visiblement dans le même sens que celles du nouveau propriétaire. En parallèle du rachat de la société belge, Kiwa a également fait une offre pour le rachat d'une société australienne. "Ils sont dans une stratégie de croissance calculée. La société visée est cotée sur la bourse australienne, mais est très proche de nous en termes de taille. Ils sont présents en Australie et en Amérique. Cela permettra au groupe d'atteindre le milliard de revenus et devenir un acteur du top 15 mondial", sourit le patron.