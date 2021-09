La culture d’entreprise est souvent une illusion

"Nos valeurs...", "Notre vision...", "Notre philosophie...". Les valeurs qui fondent la culture d’entreprise devraient pouvoir être mesurées à l’aune de critères plus vérifiables.

"Ouverture", "transparence", "franchise", "audace", "respect", "partage", "engagement", "innovation", "excellence", "intégrité", "qualité", "proximité", "accessibilité", "bienveillance", "environnement", "confidentialité", "responsabilité"... Ces exemples de valeurs d’entreprise sont des principes qui reflètent la vision du dirigeant de l’entreprise. Elles sont au cœur du management afin de créer une véritable culture d’entreprise: "Une atmosphère de travail positive, mais aussi une culture fondée sur l’inclusion, l’égalité et la confiance…".

Ce genre de discours très conventionnel, agréablement consensuel, politiquement correct, sur les valeurs d’entreprise est une musique douce aux oreilles des salariés, à celles des "marketeurs" ou des relations publiques de l’entreprise. Mais c’est assez souvent un laïus d’hypocrite, une soupe sémantique constituée de tous les ingrédients de la comédie humaine, pour quiconque se plaisant à confondre capitalisme et philanthropie ou entrepreneuriat et centre de développement personnel.

Incohérences

Il y a souvent trop d’incohérences entre le discours médiatique qui vante les mérites d’une culture d’entreprise fondée sur les valeurs éthiques qui, soi-disant, leur tiennent à cœur (les valeurs "vitrine" tels le partage, la franchise, la bienveillance, etc., ce que les Anglo-Saxons nomment les "woo woo shit values") et la répartition effective des rôles, des responsabilités et des rémunérations qui montre une autre face des dirigeants d’entreprise, plus obscure, moins transparente, moins altruiste…

La rémunération du capital est notoirement inéquitable entre les différentes catégories de collaborateurs.

Par exemple, les valeurs d’autonomie, de responsabilisation, d’indépendance, tant prisées par les employés de start-ups, sont, dans la réalité quotidienne, généralement réduites à la portion congrue. La rémunération du capital est notoirement inéquitable entre les différentes catégories de collaborateurs (fondateurs, investisseurs, employés-clés, employés lambda).

Principes "harrypotteresques"

La culture d’entreprise est la plupart du temps une illusion puisque fondée sur des valeurs chimériques ou des principes "harrypotteresques", non mesurables, qui ne sont en fait que des déclarations d’intention.

Prenons l’exemple de la start-up XYZ. Les dirigeants reposent leur management sur quatre valeurs fondamentales: l’audace, l’engagement, le respect, la bienveillance.

Combien d’entreprises ont l’inconséquence de vanter l’audace mais rechignent à délier les cordons de leur bourse ou à assumer le risque financier ou juridique d’une innovation?

Commentons l’audace. Elle est interprétée comme la tendance à oser, sortir de sa zone de confort pour réaliser des actions difficiles ou que l’on n’a jamais faites. Oui, mais pouvez-vous être audacieux sans outrepasser vos fonctions et responsabilités, et/ou sans faire courir de risques démesurés à votre employeur, et/ou sans marcher sur l’ego de votre patron? Combien d’entreprises ont l’inconséquence de vanter l’audace mais rechignent à délier les cordons de leur bourse ou à assumer le risque financier ou juridique d’une innovation?

Et la valeur de l’engagement? Basé sur le professionnalisme, la confiance, c’est s’engager à accomplir une tâche, être impliqué dans ce que l’on fait. Mais pourriez-vous vous engager davantage si on ne vous fait pas confiance en vous accordant davantage de liberté d’action et d’autonomie?

Le respect? Respecter les autres membres du personnel, mais également les clients; bien, mais comment jauge-t-on le respect des autres membres du personnel qui ne jouissent pas des mêmes privilèges, faveurs ou avantages? Et puis, d’ailleurs, par quel étalon mesure-t-on le respect du client?

La bienveillance? Pour se protéger et protéger l’autre, pour progresser et aider les autres à progresser... Mais comment mesure-t-on la bienveillance des patrons? Celle des investisseurs? Où commence-t-elle? Où s’arrête-t-elle?

Valeurs éphémères

Par ailleurs, la franchise, la disponibilité, l’ouverture la transparence, etc. sont des valeurs éphémères. Si l’activité de votre entreprise ne se développe pas aussi aisément que souhaité, il y a six chances sur dix que votre employeur, voire même vos collègues, changent d’attitude envers vous. En outre, à quelques exceptions près, disons simplement que vos dirigeants et collègues sont sympathiques avec vous aussi longtemps que vous leur êtes utile!

La culture d’entreprise ne doit pas se mesurer à l’aune des valeurs d’entreprises affichées ou racontées, mais en fonction de la vision, de la philosophie, du partage (de la richesse et du pouvoir) telle que l’entreprise la pratique effectivement en son sein.

Le seul élément commun à toute entreprise est la façon de redistribuer la richesse matérielle créée collégialement par ses collaborateurs et de répartir le pouvoir nécessaire à la performance.

Ainsi vous aurez un meilleur point de comparaison: une entreprise qui vous récompense mal (salaires, participations, intéressements et autres incitants pécuniaires mal calibrés), peut-elle valablement se prévaloir des valeurs d’égalité, de transparence, de confiance, de franchise…?

L’entreprise est-elle rigoureusement transparente sur ses grilles d’ancienneté ou hiérarchiques? Sur la fréquence, la qualité et le feedback de l’évaluation de ses employés? Quels moyens avez-vous de vérifier l’égalité des conditions contractuelles entre les différentes catégories de personnel?

Redistribuer la richesse et répartir le pouvoir

Le seul élément commun à toute entreprise, qu’elle soit petite, moyenne ou grande, est la façon de redistribuer la richesse matérielle créée collégialement par ses collaborateurs et de répartir le pouvoir nécessaire à la performance, et cela est mesurable. C’est à cette aune que l’on doit juger la véritable culture d’entreprise.

Les valeurs qui fondent la culture d’entreprise doivent pouvoir être mesurées à l’aune de critères plus vérifiables, plus factuels, c’est-à-dire définis et structurés autrement et plus concrètement.

La culture d’entreprise est certainement un élément essentiel au bon fonctionnement et au développement d’une entreprise, de même que l’adéquation entre ses valeurs et celles de ses employés aide à garantir la cohésion entre le salarié et l’entreprise. Mais les valeurs qui fondent la culture d’entreprise doivent pouvoir être mesurées à l’aune de critères plus vérifiables, plus factuels, c’est-à-dire définis et structurés autrement et plus concrètement.