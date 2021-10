La fin de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée?

L'avenir du travail ne doit pas être réduit à des questions sur plus ou moins de travail, sur le travail à domicile ou au bureau, mais sur le travail heureux.

Nous pratiquons maintenant le télétravail depuis plus d’un an. Sans le savoir et sans le vouloir, la frontière entre le travail et la vie privée est devenue plus floue que jamais. Nous avons nos réunions à la même table de cuisine sur laquelle nous faisons les devoirs avec les enfants et où, un peu plus tard, nous prendrons l’apéro. Il ne faut donc pas être surpris que 4 Belges sur 10 ne soient pas satisfaits de leur équilibre actuel entre vie professionnelle et vie privée, comme l’indique une récente étude*.

Télétravail : bénédiction ou malédiction?

Si certains chefs d'entreprise étaient encore sceptiques à l'égard du travail à domicile avant la crise du coronavirus, il est désormais évident que nous pouvons tous travailler très efficacement depuis chez nous.

Le travail à domicile est donc bien là pour rester : de nombreuses entreprises ont déjà décidé que leur personnel pouvait désormais travailler à domicile un, deux, trois, voire tous les jours de la semaine pour ceux qui le souhaitent.

Bien sûr, ce n'est pas toujours une bénédiction pour tout le monde. Car même à domicile, le rythme de travail est souvent effréné et les employés ressentent la pression de devoir être constamment disponibles. Par exemple, un employé belge sur trois déclare être souvent ou même continuellement stressé, et plus d'un sur quatre se sent souvent sous pression.

Cela peut également expliquer pourquoi près de 40% des employés indiquent qu'ils ne bénéficient pas d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais le problème ne commence-t-il pas là, avec ce terme « work-life balance » très répandu et utilisé ?

Travail vs vie?

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ou «work-life balance» est l'un de ces termes profondément ancrés dans notre société. La définition officielle du terme est la suivante : «le temps que vous passez au travail par rapport au temps que vous passez avec votre famille et à faire ce que vous aimez». Le problème commence là : dans le choix des mots. Parce que le terme «équilibre entre vie professionnelle et vie privée» suggère que le travail et la vie sont opposés.

La pensée actuelle donne une image très pessimiste du travail, alors que se sentir bien dans son travail peut apporter beaucoup de satisfaction et d'énergie.

Cela ne correspond pas à la réalité post-covid. Bien sûr, ils ne sont pas opposés, car le travail fait tout simplement partie de votre vie et vice versa - surtout dans cette nouvelle réalité flexible d'aujourd'hui. La pensée actuelle donne une image très pessimiste du travail, alors que se sentir bien dans son travail peut apporter beaucoup de satisfaction et d'énergie.

L'objectif n'est donc pas de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais de trouver un emploi qui contribue à votre bien-être mental et physique, dont vous pourrez également récolter les fruits dans votre vie privée.

L'avenir du travail ne doit pas être réduit à des questions sur plus ou moins de travail, sur le travail à domicile ou au bureau, mais sur le travail heureux.

À cet égard, il y a encore du chemin à parcourir puisqu’il apparaît que plus d'un employé belge sur trois se sent régulièrement ou habituellement mal au travail. Cela doit changer. Car si le bonheur au travail fait déjà l'objet de beaucoup d'attention, le défi est plus grand que jamais dans un monde post-covid.

Dieter De Vos

Fondateur Hallelujah