La logistique tire l’attractivité de Bruxelles et Anvers vers le haut

Bruxelles est 29e au classement des villes mondiales les plus favorables aux créations d'entreprise, selon l'indice créé par la plateforme Oberlo.

Londres arrive en tête du classement mondial des (grandes) villes les plus intéressantes pour entreprendre. Elle devance New York et San Francisco. Bruxelles obtient une honorable 29e place dans le top 75 et Anvers, la 38e. L'analyse a été faite par Oberlo, une plateforme qui accompagne les nouveaux entrepreneurs dans l'e-commerce, qui a passé en revue plus de 200 métropoles à travers le globe.

Pour établir son indice et ses cotes, Oberlo a étudié les infrastructures (fiscalité, chômage, nombre de jours nécessaires pour fonder une société...) et les réglementations économiques en vigueur dans chaque ville, les dispositifs d'accompagnement, les mesures d'aides arrêtées durant la crise covid... Elle a aussi ciblé les deux écosystèmes jugés les plus dynamiques en termes de création durant la crise: les technologies et l'import-export.

Auckland (Nouvelle-Zélande) est la ville où l'on crée le plus rapidement son entreprise: une demi-journée à peine.

Si Londres gagne le classement général, Auckland (Nouvelle-Zélande) est la ville où l'on crée le plus rapidement son entreprise: une demi-journée à peine. Les villes italiennes ont obtenu le meilleur soutien financier en réponse à la crise pandémique. Deux cités chinoises se distinguent également. Hong Kong offre le meilleur écosystème pour les entreprises de logistique, tandis que Pékin est la championne en offre de capital humain dans la technologie...

Les endroits de la planète les plus favorables aux femmes qui entreprennent sont tous nord-américains: ce sont New York, Los Angeles et San Francisco, dans cet ordre, suivies par quatre autres mégapoles des États-Unis.

3e Place d'Anvers dans le classement des écosystèmes logistiques Anvers est la troisième ville à offrir le meilleur écosystème logistique au monde, selon Oberlo.

Et les Belges? Bruxelles et Anvers obtiennent toutes deux la meilleure de leurs notes concernant leurs écosystèmes logistiques: Anvers est 3e de ce classement particulier derrière Hong Kong et Singapour, mais devant Amsterdam et Hambourg, et Bruxelles y est 7e. Oberlo mesure ici la fiabilité des envois, la qualité et les compétences des services logistiques, le respect des délais d'expédition, la qualité des infrastructures de commerce et de transport, la présence des ports et aéroports...

Nos deux cités font un peu moins bien au chapitre des tarifs postaux, mais s'y maintiennent tout de même à la 20e place. Elles "scorent" toutes deux quasi aussi bien (22e) en termes de liberté économique, un critère qui reflète le niveau de réglementation de l'économie.

L'écosystème tech belge à la traîne

Nous sommes nettement moins compétitifs, en revanche, pour ce qui est de nos écosystèmes technologiques (Bruxelles est 59e, Anvers plus loin encore) et du critère de capital-risque, qui est associé par Oberlo au financement des start-ups uniquement (Bruxelles 59e, Anvers 72e). Quant à l'entrepreneuriat féminin, il vaut une 42e place à Bruxelles et une 43e à Anvers.

"Malgré le Brexit, Londres a gardé sa réputation de berceau des start-ups fructueuses à l'échelle internationale." Audrey Liberge Responsable marketing, Oberlo

Globalement, en se classant dans la première moitié de cette sélection des meilleurs, nos deux villes soutiennent donc malgré tout la comparaison avec les endroits les plus attirants du globe. Quant à Londres, "malgré le Brexit, (elle) a gardé sa réputation de berceau des start-ups fructueuses à l'échelle internationale", commente Audrey Liberge, la responsable marketing d'Oberlo. "C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'elle arrive en tête de notre étude, notamment dans le paysage technologique/numérique, poursuit-elle. La ville se targue d'une pléthore d'investisseurs de capitaux, d'incubateurs d'entreprises, d'accélérateurs de start-ups, d'opportunités de networking et d'événements pour entrepreneurs, tant en ligne que dans les conditions normales."

Le lecteur intéressé pourra consulter le détail des classements à l'adresse https://www.oberlo.fr/entrepreneur.