La spin-off Elysia, nouveau fer de lance des familles Noël et Jolly

Le holding basé dans les cantons de l'Est et actif à cheval sur la Belgique et l'Allemagne détiendra désormais un peu plus de 10% du capital de la spin-off liégeoise, a-t-on appris. Objectif? Soutenir les développements futurs de la société. En effet, "on aura désormais la possibilité de faire appel à eux pour des opérations de croissance externe", évoque François Moonen, CEO et fondateur d'Elysia en 2014.