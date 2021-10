La tempête de faillites redoutée pas encore pour tout de suite

Cette baisse est due à une série de mesures prises pour faire face à la crise du coronavirus, comme les primes, les reports de paiement et le moratoire temporaire sur les faillites. Tant Graydon que la fédération patronale FEB avaient mis en garde contre des statistiques de faillites quelque peu artificielles en raison de ces mesures. Une tempête de faillite est redoutée dès la suppression de ces soutiens. Mais Graydon s'attend encore à quelques mois calmes. "Tant que les administrations fiscales et sociales s'abstiennent de poursuivre les défauts de paiement (une position qui devrait se maintenir jusqu'à la fin de l'année au moins) et tant que des reports de paiements sont accordés, nous misons sur un niveau de faillites toujours assez faible", précise Graydon.