Le B19 part à la conquête du nord de Bruxelles, avant de s’envoler pour Kinshasa

Le cercle d'affaires B19 s'apprête à ouvrir une antenne jettoise totalement bilingue. Une évolution qui traduit celle du cercle d'affaires, devenu grand au point d'entreprendre également de tisser des liens avec des entrepreneurs congolais.

Lorsque John Bogaerts créait son cercle d’affaires en 2013 à Uccle, nombreux sont ceux qui ne donnaient pas cher de sa peau tant le défi paraissait grand. Des deux côtés du royaume en effet les cercles historiques campaient les places fortes et si le marché semblait déjà complètement saturé, à l’heure de l’explosion des réseaux sociaux, le principe même de réseauter "in the real life" paraissait quant à lui presque suranné. Et pourtant! C’est en dépoussiérant le modèle des conférences – plus de déjeuners mais uniquement des breakfasts et des afterworks — et en démocratisant le membership à 600€ par an (inchangé à ce jour) que le B19 réussissait non seulement à s’implanter durablement dans le paysage mais surtout à s’étendre rapidement en Wallonie comme en Flandre. À l’arrivée aujourd’hui, 1.500 membres et une kyrielle de conférenciers allant des happy fews du BEL20 et du CAC 40 en passant par les entrepreneurs et ce, sans oublier les décideurs ou les ténors des partis.

"Avec notre nouvelle antenne à Jette, le B19 couvrira désormais toute la ville et non plus un public néerlandophone en Flandre et un public francophone à Bruxelles et en Wallonie." John Bogaerts Fondateur de B19

Pour la rentrée du B19 ce jeudi soir, c’est le Premier Ministre Alexander De Croo himself qui livrera sa vision de "La Belgique en 2030" et pour la première fois, cette conférence se tiendra dans les deux langues. Loin du coup de "com", le bilinguisme de cet événement augure surtout l’ouverture d’une nouvelle antenne B19 totalement bilingue elle aussi à Jette le 17 octobre.

"Une suite logique" pour son fondateur puisqu’au-delà de son fief historique de Uccle, le B19 couvrait déjà le centre de la ville grâce à sa présence à Be Central mais aussi par l’ouverture prochaine de son Corporate Club à l’Hôtel de Merode – fondé par Bruno Pani, CEO de Profirst — et dont l’ouverture reportée en raison du covid se tiendra finalement début octobre. "Avec notre nouvelle antenne à Jette, le B19 couvrira désormais toute la ville et non plus un public néerlandophone en Flandre et un public francophone à Bruxelles et en Wallonie. C’est grâce à Valery Safarian (SFA) et Bessim Ipekli (Lanson Real Estate), deux acteurs clés du nord de Bruxelles que j’ai découvert cette partie de ma ville que je connaissais très mal. J’ai réalisé qu’en réalité Jette représentait un peu la Belgique dont tout le monde rêve, celle où francophones et néerlandophones vivent en parfaite entente et où chacun s’exprime dans sa langue", explique encore John Bogaerts qui ne cache pas souhaiter atteindre les 3.500 membres dans les 2 ans.

Mission économique à Kinshasa

Fidèle à sa politique de dépoussiérage ou de rajeunissement c’est selon, le B19 a décidé de supprimer dans la foulée les traditionnels titres de président, secrétaire, enzovoort... des clubs, mais aussi les antennes liées à des villes, désormais le B19 ne comptera plus que 5 régions au sein desquelles une poignée d’Ambassadeurs sera chargé de représenter et de faire rayonner le cercle. Une petite révolution qui vise à encourager des futurs membres à pousser plus facilement la porte du B19 là où un board composé de l’élite des CEO pourrait en intimider certains et où surtout la parité homme-femme était impossible à réaliser en raison du faible taux de femme CEO. "Désormais, la parité sera totale et nos ambassadeurs seront également plus représentatifs de nos membres et de leurs professions dans leur ensemble", poursuit encore Bogaerts.

"Qu’il s’agisse du Congo ou de la Belgique je constate que des deux côtés l’envie est la même!" John Bogaerts Fondateur de B19

Autre nouveauté, et non des moindres, en novembre le B19 emmènera une bonne vingtaine de ses membres en mission économique à Kinshasa. L’occasion pour eux d’y rencontrer des entrepreneurs congolais et de tisser des liens qui loin de "la logique d’exploitation" que la Belgique entretenait jadis lors de la colonisation s’inscriront dans une véritable "logique de coopération". "Notre objectif est de créer un win-win entre entrepreneurs belges et congolais et non pas de faire du business entre blancs en Afrique. Au retour de ce voyage d’une semaine, une seconde mission est déjà prévue où ce sera le B19 qui accueillera à son tour une délégation congolaise à Bruxelles, nous souhaitons vraiment inscrire nos relations dans le long terme, car qu’il s’agisse du Congo ou de la Belgique ce que je constate c’est que des deux côtés l’envie est la même!". De là à penser qu’une antenne du B19 pourrait un jour s’ouvrir à Kinshasa, l’homme dément, mais assure que le B19 a en revanche "de très beaux jours devant lui".