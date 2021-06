Le champion wallon des bougies parfumées Baobab devient flamand

C'est désormais chose faite , apprend-on. Baltisse, le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires flamand Filip Balcaen (ex-Balta, ex-IVC), va en effet reprendre les 60% du capital que détenait depuis 2015 la société soutenue notamment par la famille Van Waeyenberghe. Si le montant de la transaction n'a pas filtré, il nous revient tout de même qu'il en irait d'une opération à plus de 100 millions d'euros .

Alain Lahy, actuel CEO et l'homme qui a donné l'élan au développement de Baobab en 2007, restera pour sa part à bord aux côtés du management .

L'objectif pour la suite est clair: "faire de Baobab une marque mondiale ", évoque l'acheteur. Ce qui passera par "l'élargissement de la gamme de produits", mais aussi la "poursuite de l'expansion à l'international, avec les USA, l'Asie et Moyen-Orient comme priorités".

À ce jour, Baobab Collection enregistre un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, avec la perspective d'atteindre les 35 millions en 2021. Les bougies wavriennes sont distribuées dans les grands magasins de luxe à la Harrods ou Le Bon Marché Rive Gauche (LVMH), mais aussi dans les magasins de décoration, les fleuristes et quelques flagship stores (Anvers, Bruxelles, Londres et, plus récemment, Paris). S'ajoutent enfin à cela des sites d'e-commerce de référence tels que la plateforme dédiée au luxe Farfetch.