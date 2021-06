Le cidre princier Wignac s'allie à Bernard-Massard

Lorsque la crise du coronavirus s'est déclarée en Belgique, le ciel s'est assombri d'un coup pour Wignac. Et pour cause, le cidre ardennais porté par les Mérode tirait alors la quasi-totalité de ses revenus de l'horeca - et ce, suite au conseil de Pierre-Emmanuel Taittinger en personne, qui y voyait là la seule manière de gagner ses lettres de noblesse pour une boisson nouvellement venue sur le marché.

Du jour au lendemain, c'est la dégringolade. Pire, Triodos qui accompagnait la société depuis ses débuts décide de la lâcher . Et ce, juste au moment où la production pour l'année suivante doit être lancée - et donc financée - dans un contexte de déconfinement qui se verra transformé en deuxième confinement peu après.

"Heureusement qu'on a pu compter sur l'appui de Finance&Invest.brussels et, par la suite, de Belfius, devenue notre banque depuis lors", évoque Edouard de Mérode, cofondateur et patron de Wignac. Sinon, c'eût pu être la fin de l'aventure initiée en 2015 sur le domaine hérité de la marquise Berthe de Wignacourt, arrière-arrière-grand-mère d'Edouard de Mérode et ses frères et sœur aussi dans l'aventure.