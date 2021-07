Le covid n'a pas découragé les créateurs d'entreprises...

Les entrepreneurs qui se sont lancés depuis le début de la pandémie sont globalement plus optimistes que leurs prédécesseurs. Mais ils sont moins accompagnés...

La crise du covid n'a nullement dissuadé les candidats entrepreneurs de se lancer en Belgique, au contraire. Ceux qui ont fondé leur entreprise à partir de mars 2020 se montrent plus confiants en l'avenir et dans la réussite de leur affaire que les néo-entrepreneurs d'avant la crise, selon le sondage effectué par l'agence IntoTheMinds auprès de 634 starters. 56,8% d'entre eux se déclarent confiants ou très confiants pour les mois à venir, contre 44,8% pour les créateurs d'avant mars 2020, et 72,2% des "post-Covid" croient fermement en leur réussite contre 58,2% des autres.

Une tendance positive, confortée par l'analyse du profil et des motivations de ces créateurs. La proportion des employés ayant décidé de se lancer s'élève à 59,5% (contre 52% avant la crise), tandis que la part des chômeurs recule, glissant de 23,2 à 18,2%. La part des diplômés du supérieur progresse aussi pour atteindre 67,5% (contre 60% avant). Ils sont en revanche moins expérimentés: la part des jeunes diplômés ayant moins d'un an d'expérience professionnelle avant de se lancer se monte à près de 20%, contre 15% auparavant.

Leur principale motivation est la recherche d'autonomie ou la flexibilité, un peu plus marquée qu'auparavant (45,5% contre 43%). À noter que quelque 14% des créateurs post-Covid estiment que leur décision a été influencée par la crise.

On observe un quasi-statu quo au chapitre des créations d'emplois. 80,1% des néo-entrepreneurs post-covid se sont engagés seuls dans l'aventure, contre 78,8% des créateurs d'avant la crise. Et seulement 5% d'entre eux ont commencé leur parcours avec au moins 5 associés ou employés, une statistique marquant elle aussi le statu quo.

Pourquoi ne pas se faire accompagner? "Ce n'est pas par manque de formation, puisque le part des universitaires, elle, progresse, mais par manque d'information." Pierre-Nicolas Schwab Fondateur et directeur général d'IntoTheMinds

Tendance moins positive, 38,5% des nouveaux entrepreneurs post-covid ne se sont pas fait accompagner, alors que ce taux n'atteignait que 31,8% pour les créateurs d'avant crise. Et parmi les autres, 33,9% n'ont eu que leur comptable pour les assister dans leur projet. "La plupart des néo-entrepreneurs sont impréparés, souligne Pierre-Nicolas Schwab, le directeur général d'IntoTheMinds. C'est inquiétant. Les études sur la survie des entreprises montrent qu'environ 50% d'entre elles seront toujours là après 5 à 7 ans, mais on voit ici que le degré d'impréparation augmente encore. On risque donc de voir le taux d'échec augmenter lui aussi."

Comment l'expliquer? "Les entrepreneurs veulent démarrer rapidement, poursuit Schwab. Ils pensent souvent avoir l'idée du siècle et sont pressés. Ils avancent parfois sans se poser de questions. Ce n'est pas par manque de formation, puisque le part des universitaires, elle, progresse, mais par manque d'information."

Autre enseignement du sondage, les néo-entrepreneurs font moins appel aux aides financières publiques, telles que les aides régionales à la consultance, à l'exportation, les aides à l'emploi, etc. Plus de 83% des starters post-Covid n'ont demandé aucun subside, contre 73% avant mars 2020. Et quand il y en a, les montants octroyés sont en baisse. Un mouvement difficile à expliquer: "peut-être les aides spécifiquement liées à la crise pandémique ont-elles été distribuées au détriment d'autres aides", lance Pierre-Nicolas Schwab qui cite quelques dossiers de demandes restés bloqués plus longtemps que d'habitude.

Les nouveaux entrepreneurs se sont toutefois rattrapés en sollicitant davantage de soutien financier privé: ils ont été 21% à s'appuyer sur des privés contre 17% avant mars 2020. Et ici, les montants demandés ont augmenté: dans 76% des cas, le financement privé était supérieur à 5.000 euros, contre 55,5% avant Covid.

