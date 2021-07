Le fabricant du pouf Fatboy en passe de devenir italien

Au printemps dernier, le fonds d'investissement belge Vendis ouvrait la voie à la vente de sa participation majoritaire dans le fabricant néerlandais de poufs, de mobilier de jardin et de luminaires Fatboy . Il mandatait à cet effet le cabinet de conseil en fusions-acquisitions Lincoln International.

Il semblerait que le dossier arrive en phase de finalisation , à en croire nos confrères du quotidien romain (et cinquième d'Italie) Il Messaggero. Le fabricant italien de mobilier design Calligaris aurait fait offre pour quelque 120 millions d'euros en vue de s'offrir l'entreprise fondée en 2002 par le Hollandais Alex Bergman.

L'opération devrait lui permettre d'ajouter aux alentours de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires aux 140 millions environ qu'enregistre déjà l'enseigne via, notamment, ses flagship stores localisés à Milan, Paris et Londres.

Qui est Calligaris?

L'entreprise Calligaris a été fondée en 1923 à Manzano (nord-est de l'Italie). La société se limitait initialement à la création artisanale de chaises en bois. Par la suite, et après la forte industrialisation de l'après-guerre, l’entreprise familiale se développe et commence à élargir son offre de mobilier fin des années 80. Aujourd’hui, l'enseigne propose un large éventail de meubles et d'objets de décoration.