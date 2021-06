Le géant de l'emballage VPK réalise la plus grande acquisition de son histoire

Le groupe au milliard de chiffre d'affaires reprend une usine du papetier Double A frappé par le télétravail. Pour 140 millions, elle sera reconvertie pour servir Amazon & co.

À une époque où le travail au bureau était la norme, vous les avez sûrement déjà vues. Les feuilles A4 de la marque Double A sont en effet particulièrement populaires dans le monde de l'entreprise. Mais, voilà, la crise a depuis changé le donne, amenant la consommation de papier d'imprimante à diminuer drastiquement, en sus de tendances plus profondes que sont le recours à l'impression recto-verso et de plus en plus au tout digital.

Résultat, l'usine du groupe thaïlandais nichée à Alizay (Normandie) tourne depuis quelques mois maintenant à la moitié de sa capacité de production. De quoi poser la question de son avenir. Une réponse vient d'être trouvée, a-t-on appris. Le géant belge de l'emballage VPK Packaging Group va en effet reprendre le site de quelque 75 hectares.

75 hectares Le site industriel du groupe thaïlandais double A représente une superficie de quelque 75 hectares.

Objectif? Le reconvertir en une unité de production de papier recyclé et d'emballages afin de servir les grands centres de distribution des géants du (e-)commerce alentours que sont les Amazon, Decathlon, Vepee (dont Sofina détient 5,6%) & co.

Il s'agit-là de "la plus importante acquisition de notre histoire", se félicite Pierre Macharis, qui dirige le groupe familial depuis près de trente ans maintenant. Si le montant de l'opération n'a pas filtré, l'on entend toutefois qu'un investissement de quelque 140 millions d'euros est prévu pour la mue du site où s'activent de l'ordre de 240 personnes. La production de Double A sera quant à elle redirigée vers d'autres de ses usines. La transition "devrait prendre de l'ordre d'un an", évoque le patron.

140 millions d'euros Un investissement de 140 millions d'euros est prévu pour que le site puisse répondre aux desiderata des Amazon & co alentours.

Du reste, pour le belge aux 65 usines dans 20 pays, ce nouvel ancrage français - le troisième côté papeterie -, constituera un tremplin important. En effet, il permettra à la société de répondre à la demande en s'installant dans une zone stratégique qu'est l'Île de France puisqu'elle sert de gisement aux matières premières. Jusqu'ici, VPK ne disposait dans l'Hexagone que d'un site à Strasbourg et en Dordogne.

Acquisitions à répétition

Côté emballage par contre, elle en est déjà à une dizaine d'usines, auxquelles s'est ajoutée l'an dernier après acquisition de Viallon Emballage, basé à Saint-Etienne (Auvergne-Rhône-Alpes), ayant notamment permis à l'entreprise d'élargir son offre dans le vin et l'alimentation.

La même année, l'on citera également parmi les développements du groupe le lancement d'un renforcement dans l'entreprise britannique Corrboard, l'acquisition d'Encase ayant permis à VPK de mettre un pieds en Ecosse ou encore la construction du site le plus avancé technologiquement au monde, piloté par l'intelligence artificielle et situé à la frontière entre la Norvège et la Suède.

Ce qui pousse à cette course effrénée? La nécessité. En effet, si le groupe a terminé 2020 sur des volumes, une chiffre d'affaires – à 1,3 milliard d'euros – et un excédent brut d'exploitation – à près de 200 millions - en croissance, c'est grâce à la stratégie entamée il y a 25 ans. "Chaque année, on connaît une croissance de l'ordre de 10%, commente Pierre Macharis, ce qui est évidemment plus visible aujourd'hui vu notre taille".

"Chaque année, on croît de 10%, ce qui est évidemment plus visible vu notre taille". Pierre Macharis CEO de VPK Packaging Group

Présent dans 20 pays et employant quelque 6.500 personnes, VPK fait figure de géant en Belgique. La société se hisse d'ailleurs même sans rougir parmi les leaders européens de l'emballage – marché "en croissance de 2 à 3% par an". Mais la situation est loin d'être rose pour autant. Et demande un travail de chaque jour puisque les prix jouent au yoyo ces derniers temps, en raison de la forte demande. "On est arrivé à un niveau jamais vu, ce qui met les marges sous pression", conclut le patron.