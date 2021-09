Le nombre de "fausses" coopératives diminue

Le nombre de coopératives actives en Belgique a baissé de plus de 14% entre 2017 et 2020. Une diminution qui s'explique surtout par le nouveau Code des sociétés.

Environ 1% de toutes les entreprises belges , entre 1,5 et 2 millions de sociétaires ou de coopérateurs. Voilà ce que représentent les sociétés coopératives en Belgique. Selon le dernier baromètre des coopératives, le " Belgian Cooperative Monitor 2021 ", il y en a 19.607 dans notre pays, un nombre en forte diminution.

Contraintes plus souples pour les SRL

Des entreprises qui, par le passé, optaient pour la forme d’une coopérative en raisons de contraintes règlementaires plus souples, "trouvent désormais cette même flexibilité dans la nouvelle société à responsabilité limitée " (SRL), expliquent les auteurs du KCO, le Centre d’expertise pour l’entrepreneuriat coopératif de la KU Leuven. Les coopératives "de façade" optent donc désormais pour une autre forme juridique .

"On se dirige vers un nombre moindre d'entreprises coopératives en Belgique, mais aussi vers un vrai secteur coopératif, plus homogène."

"Certaines professions libérales, comme des cabinets comptables, optaient pour la forme d'une coopérative par facilité, sans en être réellement une. On n'y trouvait pas, par exemple, un droit de vote égal peu importe l'apport en capital", explique Frédéric Dufays, du KCO .

Cette diminution du nombre de coopératives résulte également d'une hausse des faillites et d'une baisse des créations de sociétés sous ce statut. Dans un "secteur" fortement diversifié, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. "On se dirige vers un nombre moindre d'entreprises coopératives en Belgique, mais aussi vers un vrai secteur coopératif, plus homogène", conclut Frédéric Dufays.