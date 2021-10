Le ralentissement chinois fait craindre de nouvelles pénuries

La panne de croissance de l'économie chinoise rajoute une nouvelle couche aux difficultés subies par les entreprises européennes et belges. Et fait craindre de nouveaux retards d'approvisionnement.

Ce n'était pas vraiment une surprise, mais les derniers chiffres de la croissance chinoise jettent un sérieux coup de froid sur l'économie mondiale. On le sait, la Chine en est le moteur et, s'il se grippe, c'est l'ensemble de la planète qui marque le pas.

Au premier trimestre, la croissance chinoise caracolait avec une progression arrogante de 18,3 %, comparé au premier trimestre 2020 évidemment marqué par la crise sanitaire. Avec 7,9 % sur un an, le deuxième trimestre restait dans la norme. L'usine du monde semblait avoir retrouvé son rythme de croisière. Mais au troisième, elle s’est enrayée. Coupures de courant à répétitions, usines à l'arrêt à cause de ces ruptures énergétiques, mais aussi du fait de défauts d'approvisionnement, menaces de faillite pour les champions de l'immobilier qui font craindre l'explosion d'une bulle...

Mais le pouvoir autoritaire reprend les choses en main, remet ses milliardaires au pas et surtout prend des mesures pour relancer la consommation et la croissance interne au son d'un slogan qui pourrait être "China first", paraphrasant celui de son ex-meilleur ennemi américain.

Deux niveaux

"L'Europe et le reste du monde vont être impactés à deux niveaux: une moindre demande de la part de l'économie chinoise aura des répercussions sur toute l'économie. Mais surtout, il y a un problème d'approvisionnement en produits semi-finis et de biens de consommation", résumait Philippe Ledent, économiste d'ING dans nos colonnes.

Michel Kempeneers, directeur général international de l'Awex va dans le même sens. "Si la Chine se replie effectivement sur son marché domestique, certaines matières premières et produits semi-finis vont devenir plus difficiles encore à trouver. Certains métaux et terres rares, l'aluminium, l'électronique évidemment... Avec des conséquences sur des secteurs comme l'automobile qui connaît déjà des pénuries et des arrêts de production. Ce le sera aussi dans le secteur des jouets d'ici à la fin de l'année notamment."

Depuis la Belgique en tout cas, ce ralentissement chinois n'est pas vu d'un très bon œil. Les maux qui touchent la Chine ne se limitent évidemment pas à cette région du monde. L'augmentation des prix de l'énergie, celui des transports et les difficultés d'approvisionnement frappent de la même manière les pays d'Europe. Avec les difficultés supplémentaires que le Vieux continent est davantage dépendant de la Chine que l'inverse.

Chimie à l'export

L'industrie chimique est l'une des principales relations commerciales entre la Belgique et la Chine. La Belgique est le troisième exportateur européen de produits chimique, pharmaceutiques et plastiques vers le reste du monde. Même si la Chine reste encore un client "modeste" au regard de nos voisins et des pays intra-européens, la croissance des exportations vers le géant asiatique laissait augurer de belles perspectives.

26% Les exportations vers la Chine de médicaments et de la chimie organiques sont en repli sensible au premier semestre: -26% pour les produits pharma au premier semestre.

Entre 2019 et 2020, les exportations de produits chimiques vers la Chine ont explosées de près de 30%, tirées par les produits pharmaceutiques (+75%). Mais depuis, la tendance s'est inversée. Les médicaments et la chimie organiques sont en repli sensible au premier semestre: -26% pour les produits pharma au premier semestre. Seuls les plastiques et polymères tirent leur épingle du jeu.

Mais Aurore Mourette, directrice de Plastiwin, le cluster wallon de la plasturgie, se fait plus sceptique. "Le secteur est déjà très touché par la pénurie de matières premières et la hausse importante des prix. Si les prix devaient continuer à monter, certaines entreprises pourraient se résoudre à fermer l’année prochaine. Un recentrage de l’économie chinoise sur la Chine ne ferait que raréfier encore les matériaux de base en Europe et en Belgique."

"Si les prix devaient continuer à monter, certaines entreprises pourraient se résoudre à fermer l’année prochaine." Aurore Mourette Directrice de Plastiwin

Le secteur du bois ne verrait par contre pas d'un mauvais œil un refroidissement de l'économie chinoise. La Chine achète pour l'instant à tour de bras et au prix fort les grumes (troncs bruts) de chênes wallons notamment. Bonne nouvelle sans doute pour les exploitants forestiers. Nettement moins bonne par contre pour l'industrie de transformation du bois en Belgique à qui cette matière première échappe. Avec pour conséquences que les scieries wallonnes doivent faire face à une situation de plus en plus précaire.

Concurent déloyal

Fa Quix, directeur général de Fedustria, la fédération du textile et du meuble, ne se fait pas d'illusions, la Chine continuera à inonder les marchés occidentaux. "Elle restera donc un concurrent dominant. Un concurrent souvent déloyal d'ailleurs! Il est même possible que la Chine veuille compenser le ralentissement de sa croissance en exportant encore plus vers l'UE et les États-Unis."

"Il est même possible que la Chine veuille compenser le ralentissement de sa croissance en exportant encore plus vers l'UE et les États-Unis." Fa Quix Directeur général de Fedustria

Seul secteur à ne pas (encore) voir l'impact d'un ralentissement chinois: l'alimentation et les boissons, plus exportateur qu'importateur. "Et si ralentissement il y a, il ne semble pas être sur les produits alimentaires", note la Fevia qui affichait encore une croissance à 2 chiffres de ses exportations l'an dernier.

Mais attention, avertit encore Fa Quix, "étant donné qu'il a quasiment été impossible de se rendre en Chine depuis près de deux ans, nous n'avons pas non plus été en mesure de prospecter le marché. Cette fermeture du marché chinois, soi-disant pour se protéger du coronavirus, est également une forme supplémentaire de protectionnisme chinois".