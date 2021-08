Le restaurant d’entreprise a-t-il encore un avenir?

Le restaurant d’entreprise a donc sa place dans la société post-covid mais il devra se réinventer pour devenir une solution au nouveau mode de travail et aux besoins des nouvelles générations de travailleurs.

Pour les employeurs, le restaurant d’entreprise est parfois cité comme un outil de rétention dans la guerre des talents, qui permet aussi aux collaborateurs de perdre moins de temps le midi. De plus, ce moment de partage et de convivialité favorise les échanges informels entre collègues, créant un « effet machine à café ». Ce ne sont là que quelques raisons qui poussent les entreprises à mettre en place une solution pour que leurs travailleurs mangent ensemble le midi.

Depuis quelques années, diverses sociétés prennent toutefois conscience que le restaurant d’entreprise représente un important poste de coûts : investissements lourds, besoin d’espace pour les cuisines, frais de maintenance élevés, personnel supplémentaire, etc. Or, le niveau de satisfaction n’est pas toujours optimal chez les collaborateurs.

Effet corona

Puis le coronavirus est arrivé. Les entreprises se sont vidées. Faute de clients, les restaurants d’entreprise ont été contraints de fermer. Aujourd’hui, le télétravail s’inscrit de manière structurelle dans la politique des entreprises. Et avec moins de personnel dans les locaux, les sociétés ont besoin de moins d’espace. Certaines préfèrent ne plus proposer de restaurant d’entreprise physique à leurs équipes, trouvant le taux de fréquentation trop faible pour être rentable.

En plus de chercher un salaire et du sens dans leur travail, les digial natives accordent une grande importance à la culture d’entreprise et veulent de la reconnaissance. Or, cette reconnaissance passe par les échanges entre collègues.

Une autre tendance s’impose : celle de la livraison, du delivery. Que ce soit sur le plan privé ou professionnel, nous avons tous tendance à commander de plus en plus en ligne et à nous faire livrer. Une tendance encore plus marquée chez les digital natives, habitués à l’instantanéité et plus sensibles au « bien manger ».

Nouvelle génération de travailleurs

Justement, ces digital natives (la génération Y et une partie de la génération Z) affluent sur un marché du travail en profonde mutation. En plus de chercher un salaire et du sens dans leur travail, ils accordent une grande importance à la culture d’entreprise et veulent de la reconnaissance. Or, cette reconnaissance passe par les échanges entre collègues. Même s’il n’est pas prêt de disparaître, le télétravail n’est pas la panacée. Les employeurs privilégient dès lors les formes de travail hybrides et flexibles. Les collaborateurs ont besoin de passer du temps ensemble, que ce soit autour de la machine à café, en réunion ou à table.

Quand les gens mangent ensemble, il faut moins de réunions. Tout en déjeunant, ils parlent du travail et des projets en cours, et résolvent des problèmes bien plus vite qu’en réunion. L’intérêt économique est réel.

Certains employeurs vont plus loin dans leur démarche, en offrant à leur personnel le repas de midi ou une participation à celui-ci. D’autres offrent le lunch une ou plusieurs fois par mois. Lorsque le repas est offert, le taux de présence est multiplié par sept. Objectif visé ? Améliorer le bien-être, tout en stimulant la performance via des échanges informels.

Les entreprises qui se sont engagées sur cette voie ne font pas marche arrière, elles se rendent compte que quand les gens mangent ensemble, il faut moins de réunions. Tout en déjeunant, ils parlent du travail et des projets en cours, et résolvent des problèmes bien plus vite qu’en réunion. L’intérêt économique est réel. Quand les travailleurs se sentent bien, ils communiquent mieux. Et quand ils communiquent mieux, ils travaillent mieux, se sentent reconnus, valorisés et sont prêts à fournir plus d’efforts.

Le restaurant d’entreprise a donc toujours sa place dans notre société post-covid, mais il doit se réinventer pour devenir une solution adaptée au nouveau mode de travail et aux besoins des nouvelles générations de travailleurs. La grande salle de restaurant impersonnelle et à moitié vide séduit de moins en moins, les millennials aspirent à plus de convivialité et à des repas sur mesure. La flexibilité, l’offre locale, la qualité et la variété doivent être au rendez-vous.