Le Sofina en culottes courtes, Whitestone, lève 8 millions d'euros

Offre publique d'achat, fusion, acquisition et, désormais, levée de fonds. Frédéric Pouchain, CEO de Whitestone, enchaîne les opérations autour du holding dédié aux PME et start-ups belges.

Le holding fraichement coté d'anciens de la CNP a annoncé lundi avoir réalisé avec succès un placement privé voyant de nombreux entrepreneurs et familles monter à son bord.

L'aventure se poursuit pour Whitestone. Après une offre publique d'achat, une fusion et une acquisition, le Sofina en culottes courtes côté depuis septembre sur Euronext Growth vient de clôturer une levée de fonds.

"C'est la preuve que notre approche répond à un besoin sur le marché." Frédéric Pouchain CEO et cofondateur de Whitestone

Il a en effet réalisé avec succès un placement privé pour un produit de quelque 8 millions d'euros suite à l'émission de 759.013 nouvelles actions ordinaires au prix de 10,54 euros chacune, a-t-il fait savoir après bourse. Et ce, alors que l'équipe ne tablait initialement "que" sur quatre millions d'euros.

"C'est la preuve que notre approche répond à un besoin sur le marché, en marge des Sofina, GBL et autres Brédérode qui jouent, eux, dans une autre division", s'est félicité Frédéric Pouchain, CEO.

80 participants Quelque 80 investisseurs et familles entrepreneuriales environ ont souscrit à l'opération.

D'autant que parmi les 80 investisseurs et familles entrepreneuriales environ ayant souscrit à l'opération, quelques beaux noms sont à noter. C'est ainsi que montent par exemple à bord le fondateur de Medi-Market Yvan Verougstraete, le cofondateur de Lampiris et administrateur de sociétés (Bewatt, Rent-a-port, Haulogy...) Bruno Vanderschueren, le cofondateur d'Easi Christian Castelain – que l'on retrouve aussi au conseil du fonds d'investissement créé par Olivier de Wasseige (UWE) – l'ex-Monsieur BCG à Bruxelles Bruno van Lierde ou encore le cofondateur du spécialiste des placards Camber Jean-Christophe Staquet.

Acquisition en vue

L'argent fraîchement levé poursuivra deux objectifs. D'un, il permettra de soutenir les entreprises actuellement en portefeuille, comme la scale-up néolouvaniste active dans la gestion digitale d'entreprise EMAsphere ou la solution nivelloise d'aide aux commerçants dans la gestion de leur base de données clients Freedelity. De deux, il servira à financer une prochaine acquisition – voire deux, indique pour sa part Philippe Masset, président du holding et patron de Degroof Petercam six ans durant. Et ce, dans le cadre d'une transmission d'entreprise ou d'une volonté de diversification de l'actionnariat de la part d'une famille aux commandes.

Pour s'y aider, et compte tenu de l’intérêt marqué des investisseurs à noter cette fois déjà, un placement complémentaire "d’une taille plus limitée et aux mêmes conditions" sera également réalisé "dans le courant du mois de janvier 2022", détaille Whitestone.

Ex- de la CNP

Pour la petite histoire, le holding a été fondé par Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone. Ingénieurs commerciaux de formation, les deux hommes se sont rencontrés à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), où ils ont pris goût au métier d'investisseur sous la houlette de Gilles Samyn... jusqu'à 2011 et le retrait de la cote du véhicule par Albert Frère. C'est alors qu'ils ont pris la décision de lancer leur propre véhicule, dédié aux PME matures et rentables et startups/scale-ups belges.