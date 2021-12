Le top management de Recticel réussit son opération de sauvetage

Il faut dire que le top management de l'entreprise n'avait pas chômé ces dernières semaines, lançant une grande campagne "get out to vote" face à l'actionnaire principal, Bois Sauvage (27,08%) - soutenu par le candidat acheteur -, qui s'opposait à la cession de la branche d'activité.

Du moins, sous couvert d'une deuxième assemblée générale extraordinaire, la veille de Noël, qui devra acter la cession de la branche aux marques bien connues, telles que Lattoflex, Swissflex et Beka. Et pour laquelle la multinationale Aquinos, parmi les plus grands fabricants européens de matelas et de tissus d'ameublement, est prête à débourser quelque 122 millions d'euros.