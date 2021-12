Les actionnaires de Recticel emboîtent massivement le pas du management

Les actionnaires de Recticel ont approuvé la vente de la division "mousses techniques" ce lundi, signant là l'échec de l'OPA hostile de Greiner.

Ouverte à 10 heures tapantes, ce lundi, à l'hôtel Van der Valk de Zaventemen, l'assemblée générale extraordinaire de Recticel a accouché d'une décision cruciale.

Un oui massif, à 63,45% des voix présentes, a été octroyé à la vente des activités mousses techniques au groupe américain Carpenter, initiative destinée à contrer l'OPA hostile de l'autrichien Greiner. Et ce, quitte à devoir se défaire – pour quelque 656 millions d'euros – du cœur de métier historique qui intéressait particulièrement le prédateur.

Il faut dire que le top management de l'entreprise n'avait pas chômé ces dernières semaines, lançant une vaste campagne de "get out to vote" face à l'actionnaire principal, Bois Sauvage (27,08%) qui s'opposait à l'opération pour le compte de Greiner après signature d'un accord visant à la cession de sa participation dans Recticel à l'autrichien.

High five

Résultat des courses, Olivier Chapelle, CEO, et Johnny Thijs, président, n'ont pas caché leur joie suite à ce succès, a-t-on appris, s'échangeant même un "high five" après avoir essuyé les applaudissements de la salle – fermée aux journalistes et aux analystes, au demeurant. Bois Sauvage, de son côté, a fait savoir en fin de journée qu'il respectait la décision et "continuera à jouer son rôle d’actionnaire de manière indépendante et à exercer ses droits de vote".

Pour ce qui est des conséquences, Recticel se retrouvera désormais bientôt actif dans la seule isolation, suite à la vente parallèlement annoncée de sa division literie au portugais Aquinos. Du moins, sous couvert d'une deuxième assemblée générale extraordinaire devant acter, à la veille de Noël, la cession de la branche aux marques bien connues telles que Lattoflex, Swissflex et Beka. Et pour laquelle le repreneur, parmi les plus grands fabricants européens de matelas et de tissus d'ameublement, est prêt à débourser quelque 122 millions d'euros.

En ce sens, Recticel nous confie désormais examiner attentivement ses options pour continuer à grandir en tant que "pure player de l'isolation. "Qu'est-ce qui peut revenir aux actionnaires (suite à la cession de la branche mousses techniques, NDLR)? C'est quelque chose que l'on va regarder dans les semaines et les mois à venir", évoque Johnny Thijs, et ce, afin de privilégier la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal. En effet, l'idée est d'éviter le versement d'un dividende sur lequel un précompte mobilier doit être payé.