Les ASBL mal armées en cas de conflit d'intérêts

Les associations sans but lucratif (ASBL) respectent globalement les règles de gouvernance en Belgique, mais éprouvent des difficultés à honorer toutes leurs obligations et à tirer toute la substance de leurs assemblées et réunions. C'est une des conclusions qu'on peut tirer du premier Baromètre sur la gouvernance des A(I)SBL que viennent de publier l'UCLouvain, la fédération des employeurs bruxellois BECI, la plateforme de gestion digitale Spreds, le bureau de conseil juridique EY Law et SOCIALware, l'ASBL qui aide les associations à s'équiper en technologie.

Entre autres difficultés, les responsables des ASBL jugent compliquées la mise à jour du registre UBO (qui recense les bénéficiaires effectifs des associations et entreprises), les procédures de nominations/révocations d'administrateurs et les publications en cas de changement de statuts . La moitié des 95 ASBL interrogées font d'ailleurs appel à un conseiller externe pour les aider à régler ces formalités.

Plus inquiétant, seuls deux tiers des ASBL disent respecter la procédure prévue par le Code des sociétés en cas de conflit d'intérêts potentiel. Le risque d'abus est donc relativement élevé. "Il n'est toutefois pas sûr que tous connaissent bien les règles en la matière, nuance Charles-Albert de Radzitzky , CEO de Spreds. Le concept de conflit d'intérêts reste d'ailleurs assez mal compris : il faut qu'il y ait un intérêt patrimonial opposé à celui de l'association." Et au sein du tiers défaillant, il en est beaucoup qui déclarent "ne pas savoir" si cette règle est bien respectée.

Autre souci, la présence et le taux de participation aussi bien aux assemblées générales qu'aux réunions des organes d'administration (équivalents du conseil d'administration). 50% des répondants relèvent des problèmes de disponibilité aux AG et 34% y regrettent l'absence d'un débat interactif; ces taux sont de 43 et 32% pour les réunions de l'organe d'administration. Le danger est dès lors que ces deux instances ne soient que de simples chambres d'entérinement, ce qui ne rime pas avec compétence et bonne gouvernance. "On observe toutefois une participation un peu plus élevée aux assemblées organisées de manière digitale", note Charles-Albert de Radzitzky.