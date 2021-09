Les Caïus du mécénat résistent au coronavirus

Annulé l'an dernier pour cause de pandémie, l'événement revient cette année avec une nouvelle formule. Une dizaine de candidatures ont été rentrées.

On aurait pu croire que la crise sanitaire aurait tétanisé le secteur du mécénat culturel, les entreprises ayant a priori d'autres chats à fouetter. Au grand soulagement de l'ASBL Prométhéa qui promeut le mécénat culturel et patrimonial, les candidats ont répondu présents à son appel pour la 29e édition des prix Caïus, les prix du mécénat d'entreprise.

10 candidatures Prométhéa a enregistré une dizaine de dossiers de candidature aux prix Caïus, un chiffre satisfaisant vu le contexte.

"Nous avons enregistré une dizaine de candidatures, alors que nous tournons d'habitude autour des 12 ou 13 dossiers; une année nous en avons même eu 20 mais c'est parce que le prix avait été organisé sur deux ans, indique Sabrina Marinucci, directrice de la communication de Prométhéa. Dans le contexte de pandémie que nous connaissons, c'est plutôt satisfaisant de constater que des entreprises restent mobilisées autour du mécénat; on sent un besoin de solidarité et d'engagement envers le monde culturel".

Les dix candidats ont un profil varié: financier (la banque Triodos, l'assureur Ethias), industriel (chaudronnerie Melens & Dejardin…), agroalimentaire (Brasserie de la Houppe…), voire collectif comme ce "club des entreprises partenaires du théâtre de Liège", etc. En mutualisant ainsi les moyens, ces collectifs d'entreprises permettent aux plus petites sociétés, aux PME, de s'engager dans le mécénat. Un sixième s'est même constitué il y a un an, en plein covid. Au total, ces collectifs regroupent 70 entreprises.

Mécénat de compétences

"L'apport des mécènes n'est pas que financier, il se fait de plus en plus sous forme de mécénat de compétence, l'entreprise apportant son savoir-faire aux acteurs culturels, ce qui permet d'impliquer davantage le personnel et de développer l'entraide et la solidarité", ajoute Sabrina Marinucci.

Un jury multidisciplinaire de 15 personnes, présidé par Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction, désignera les heureux élus le 20 octobre prochain et décernera trois prix: le Caïus de l'Entreprise mécène de l'année, celui du Mécénat culturel et celui du Mécénat patrimoine (restauration, préservation, promotion).