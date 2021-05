Les chèques consommation ratent (momentanément) leur cible

Lancés en 2020 pour soutenir les commerces touchés par la première vague de la crise sanitaire, les chèques consommation tardent à prendre leur envol. Les règles d'utilisation dissuadent certains commerçants qui finissent par y renoncer. En cause: la commission à verser aux organismes émetteurs (Edenred, Sodexo et Monizze) et leur disponibilité uniquement en version papier (pour les deux premiers).