Les délais de paiement aux entreprises de plus en plus dépassés

Les administrations, les particuliers et les... sociétés belges dépassent de plus en plus les délais convenus pour régler leurs factures aux entreprises.

Sous la contrainte de la crise, les PME et les grandes entreprises belges ont plus souvent accepté, au cours des douze derniers mois à fin avril, des délais de paiement plus larges. Près de la moitié d'entre elles (44%) affirment aujourd'hui que les délais convenus sont actuellement si généreux qu'ils pourraient aller jusqu'à mettre leurs propres activités en danger. Par rapport à l'année précédente, les retards de paiement se sont en effet nettement aggravés dans notre pays, ainsi que le montre la dernière édition de l'enquête annuelle du groupe de recouvrement Intrum sur les paiements en Europe.

En un an, l'écart de paiement moyen, qui mesure le nombre de jours écoulés entre les conditions de règlement convenues et la réception du montant dû, s'est accru de 11 jours pour les factures des particuliers aux entreprises, de 10 jours pour celles entre entreprises, et de 7 jours pour celles des administrations aux entreprises à 8, 12 et 12 jours respectivement. C'est d'autant plus préoccupant que dans le même temps, l'évolution dans les pays voisins a été inverse, sauf pour les paiements par les particuliers.

11 JOURS En un an, les consommateurs, qui payaient les entreprises avec 3 jours d'avance sur le délai convenu, sont passés à 8 jours de retard, soit une différence de 11 jours.

Dans le même temps, l'écart de paiement moyen en Europe a diminué de 5 jours dans le cas des administrations et de 3 jours entre entreprises, pour revenir à 10 et 11 jours. Il a continué d'augmenter, en revanche, pour les consommateurs européens, qui ont payé avec 9 jours de retard contre 7 auparavant. Du coup, alors qu'en 2020, la Belgique se distinguait par des pratiques de paiement plus saines que la moyenne européenne, elle a rejoint aujourd'hui le ventre mou du continent.

Le fossé qui s'est creusé en Belgique est plus préoccupant pour les PME, relève Intrum, parce que "celles-ci disposent de moins de réserves financières depuis la pandémie" alors qu'"elles dépendent largement de la stabilité de leur trésorerie".

Pas étonnant, dès lors, que 48% des chefs d'entreprise belges s'attendent à des problèmes de liquidités chez leurs clients au cours des douze prochains mois, selon l'enquête qui a été menée auprès de 11.187 entreprises européennes, dont 503 belges.

Les entrepreneurs belges semblent aussi enclins à pratiquer une stratégie de "deux poids, deux mesures".