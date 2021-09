Les employeurs confrontés à une pénurie de candidats diplômés

Les jeunes diplômés sont moins nombreux à se présenter sur le marché du travail alors qu'il y a nettement plus de postes à pourvoir, alerte le bureau Page.

Il y a un an, en plein confinement, les experts nous promettaient des temps difficiles pour les demandeurs d'emploi au sortir de la crise. Ils pensaient que, comme aux lendemains de la crise financière de 2008, les jeunes débarquant sur le marché du travail devraient se battre pour trouver un job face à une offre réduite. En ce mois de septembre 2021, alors qu'on semble émerger de la crise pandémique et que les jeunes diplômés arrivent sur le marché, le constat est tout autre... Chez Page Personnel, un bureau de recrutement qui examine environ 30.000 candidatures et fournit quelque 1.500 postes par an, on relève deux statistiques étonnantes: par rapport à la même période de 2020, en Belgique, les jeunes diplômés sont 16% de moins à se lancer sur le marché du travail, alors que le volume des postes à pourvoir est lui-même en hausse de 45%.

"Je ne m'attendais pas à cela, commente Olivier Dufour, directeur opérationnel de Page Personnel Belgique. Je pensais que le marché retrouverait son cours normal et pas une telle situation, où le candidat est roi et la guerre des talents à nouveau déclarée". On a affaire à une pénurie de demandeurs d'emploi et le marché s'avère encore plus tendu qu'avant la pandémie.

Peu d'emplois ont finalement disparu du fait de la crise, à l'exception notable de quelques secteurs comme l'horeca et les services d'assistance aux personnes. Dans d'autres, tels que la chaîne d'approvisionnement ou la distribution, on observe au contraire une forte progression. "Et le reste de l'économie a bien tenu le choc", poursuit Olivier Dufour qui note la vigueur de la reprise, confirmée à la fois par le regain du marché immobilier, la pénurie de chips électroniques ou encore la bonne tenue des marchés boursiers.

Mauvaise anticipation

"Au début de cette année, les entreprises pensaient qu'il y aurait pléthore de candidats, si bien qu'elles ont commencé à se montrer plus exigeantes en matière de recrutement. Elles ont eu la surprise de trouver beaucoup moins de candidats que prévu en face d'elles." Et elles ont dû revoir entièrement leur stratégie ès ressources humaines.

Pour quelle raison? L'expert de Page en voit deux. Les étudiants en fin de cycle ont eux-mêmes imaginé, à tort, que le marché de l'emploi se resserrerait, ce qui en a poussé beaucoup à décider de prolonger leurs études. Master complémentaire, MBA, doctorat, etc. Atteints moralement par les "lockdowns", d'autres ont tout simplement décidé de compenser, en quelque sorte, cette période de 18 mois difficiles en prenant du recul aujourd'hui – par exemple, en programmant quelques mois de voyage.

Combien de décrochages?

À ces raisons "positives" pourrait s'en ajouter une troisième, plus inquiétante: un nombre plus élevé d'étudiants en fin d'études auraient décroché sous l'impact psychologique de la crise. Ils auraient ainsi perdu au moins un an sur leur cursus, à condition évidemment qu'ils aient le courage d'y revenir. "Ce n'est encore qu'une hypothèse, qu'il faudra vérifier dans les mois à venir", tempère Olivier Dufour. Si elle se confirme, on devrait assister dans un an à la situation inverse de celle d'aujourd'hui, avec un afflux supplémentaire de jeunes diplômés sur le marché.

Ce regain de tension sur le marché des talents n'est pas sans conséquences sur les conditions et salaires. "Certains employeurs font des propositions qui deviennent irrationnelles en gonflant les salaires initiaux." Une mauvaise réaction, selon le dirigeant de Page Personnel, car cela finit toujours par se savoir en interne et cela crée un risque social au sein de l'entreprise.

La démesure des réactions s'observe davantage sur certains postes et fonctions. C'est ainsi qu'on s'arrache littéralement les diplômés en marketing digital aujourd'hui. Les ingénieurs et les diplômés multilingues sont également très demandés – mais ceux-là l'étaient déjà avant le coronavirus.

À l'inverse, la situation n'est pas plus rose qu'avant pour les non-diplômés. Pour ceux-ci, la tendance de fond reste la même qu'avant-crise. "Plus le temps passe, plus les qualifications deviennent importantes", résume Olivier Dufour. La digitalisation de l'économie agrandit encore le fossé entre les uns et les autres. Le pro du recrutement a un conseil à leur donner: mettre le paquet sur les langues. "Aujourd'hui, parler plusieurs langues vous ouvre de nombreuses portes, même sans diplôme", conclut-il. "Le bi- ou le multilinguisme sauve la mise dans nombre de situations."