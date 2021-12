Les métiers de terrain affectés par l'absentéisme

La SNCB a été forcée de supprimer 120 trains à cause de quarantaines et de congés maladie dans ses équipes roulantes.

La SNCB, la construction, les titres-services, les uns après les autres ces secteurs plient sous le poids de l'absentéisme, là où la continuité des tâches plus administratives est sauvée par le télétravail.

Depuis lundi, la SNCB supprime 120 trains. La confédération construction évoque, elle, des entreprises du secteur obligées d'allonger leurs délais. En cause, un grand nombre de salariés en quarantaine ou malades du coronavirus.

1,3 % "Par rapport à octobre, le nombre de travailleurs en quarantaine a plus que doublé pour toucher 1,3% des travailleurs du secteur privé."

Selon, SDWorx pour le seul mois de novembre, 4,7% des entreprises ont eu des employés en quarantaine, un sommet depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre moyen de jours est de 3,2. "Par rapport à octobre, le nombre de travailleurs en quarantaine a plus que doublé pour toucher 1,3% des travailleurs du secteur privé", apprend-on à la lecture du "SD Worx Employment Tracker".

Environ un travailleur sur sept a été malade au moins un jour en novembre. On comptabilise 24% de jours d'absence maladie en plus qu'en 2020. Par rapport au mois d'octobre, considéré comme un pic annuel traditionnel, ce niveau est toutefois en recul de 16%.

Carences sur le terrain

Au sein de Federgon, cette tendance est notable dans l'activité des titres-services.

"D'après une enquête, on note une réduction de 20% de l'activité à cause de congés maladie ou de quarantaine tant dans le chef des travailleurs que de leurs clients." Arnaud Le Grelle Directeur Wallonie-Bruxelles. de Federgon

"D'après une enquête menée auprès de ces entreprises, nous enregistrons une réduction de 20% de l'activité à cause de congés maladie ou de quarantaines tant dans le chef des travailleurs que de leurs clients", explique Arnaud Le Grelle, directeur Wallonie-Bruxelles.

La SNCB fait état d'un taux d'absentéisme de 15% au sein de son personnel de terrain (accompagnateurs et conducteurs). "Déjà en temps normal, nous roulions sur les réserves pour réduire la pression sur le personnel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de faire partir tous les trains avec un accompagnateur et un conducteur." Tous les départements sont affectés, explique Elisa Roux, porte-parole.

Dans la construction, la pénurie de main-d'œuvre se faisait aussi déjà sentir avant la pandémie. Aujourd'hui, des absences dues au Covid-19 noircissent davantage le quotidien de deux entreprises sur trois.

93 % 93% des entreprises de construction affectées par des absences dues au coronavirus sont obligées d'acter des hausses de coûts pour chantier non remis dans les temps.

Ces congés maladie se répercutent désormais sur les coûts des employeurs. Car qui dit mains en moins, dit délais supplémentaires pour la finalisation des travaux. Et qui dit délais allongés, dit dans 93% des cas des hausses de coûts pour chantier non remis à temps.

Le télétravail salvateur

Ouvriers (4,23% de malades de < 30 jours) et employés (2,72%) ne semblent toutefois pas égaux face au coronavirus. "Les chiffres sont à nouveau très élevés dans la manutention au sol des aéroports, les entreprises de nettoyage ou titres-services, la production alimentaire, les métaux non ferreux, l'industrie du béton, du carton et du papier, l'industrie chimique, l'éducation et le logement travaillant dans un système d'équipe 24/7", indique François Lombard, expert en absentéisme chez SD Worx.

L'absentéisme auprès des employés est positivement influencé par le télétravail.

Engie affirme ainsi ne pas souffrir des absences dans l'équipe: "à peine quelques dizaines de cas de covid ou de quarantaine". La société continue toujours de fonctionner en shift pour les activités critiques et avec le télétravail à raison de quatre jours par semaine.

"Chez Proximus, le problème d'absentéisme ne se pose que pour les techniciens et le personnel des magasins", explique Haroun Fenaux, parlant aussi d'un impact très limité des absences tant en interne que dans la relation avec le client.

Securex vantait déjà il y a quelques semaines les bienfaits d'un mixte "télétravail" et travail. Chez les télétravailleurs (au moins 64% de leur temps de travail), on note entre juin 2020 et juin 2021, une réduction de 28% du taux d'absentéisme pour une maladie de courte durée. Le télétravail aurait aussi un effet bénéfique sur l'absentéisme de longue durée.

Lire aussi Alterner télétravail et travail au bureau réduit les absences de courte durée