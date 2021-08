Les Noël et Jolly désormais seuls maîtres à bord du fleuron wallon NMC

Hubert Bosten (à gauche) et Bernd Vorhagen (à droite) portent opérationnellement le fleuron wallon NMC des familles Jolly et Noël, ici représentées respectivement par Bernard et Catherine.

Via leur holding Nomainvest, les deux familles ont repris la participation de 14,3% détenue par le fonds d'investissement Indufin dans le producteur de mousses en tout genre.

NMC, trois lettres qui ne vous diront peut-être rien. Et pourtant, derrière elles, se cachent une multitude d'objets de votre quotidien. Pensez par exemple aux frites pour piscine vendues par une enseigne bien connue d'articles de sport, aux mousses de protection des aires de jeux d'une chaîne de fast food américaine à l'empreinte mondiale, aux isolants présents dans vos châssis ou autour de votre tuyauterie, aux emballages de vos pare-brise de remplacement ou encore aux éléments décoratifs (moulures, profilés, plinthes...) des hôtels et magasins qui vous accueillent. Tous sont signés de son nom.

Vue en plein écran Loin d'être sa principale activité, elle est surement la plus visible pour le grand public: les frites pour piscine que l'on peut retrouver auprès d'une enseigne bien connue d'articles de sport. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Et pour cause, basée sur un site de 30 hectares pour 85.000 mètres carrés d'usine dans la région d'Eupen, à Eynatten, la société spécialiste des mousses synthétiques profilées est un véritable géant. Jugez plutôt: l'an dernier, elle générait un chiffre d'affaires consolidé de quasi 280 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation (ebitda) de quasiment 62 millions. Et ce, grâce à une présence, Belgique mise à part, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande, Suède, Pologne, Roumanie, en Russie et en Amérique latine, rendant possible un véritable service de proximité au client. Au total, l'entreprise compte quelque 22 sites d'exploitation, dont 13 usines, répartis entre 16 pays.

Résultat, "de par cette diversité dans le nombre de références produites dans nos usines internationales ainsi qu'au niveau des segments de marché et des canaux de distribution, on a bien résisté en cette période de pandémie", évoque son CEO depuis plus de 21 ans, Hubert Bosten, qui nous accueille après le drame des inondations ayant également touché la région d'Eupen - heureusement, du côté de NMC, on a pu aider plutôt que de devoir se faire aider.

"De par notre taille, on ne connaît pas toujours l'application finale de nos produits." Hubert Bosten CEO de NMC

Depuis le début de l'année, la société tourne à plein régime. "La demande a explosé", évoque Bernd Vorhagen, general manager Benelux chez NMC, après une reprise l'été dernier déjà en raison d'un appétit à l'amélioration du confort de vie des populations confinées et d'un redémarrage en force des secteurs de la rénovation et de la construction.

Alors, évidemment, l'activité des plus de 1.600 employés a accusé le coup de la crise en 2020 dans certains métiers comme les mousses à destination de l'industrie automobile et du monde du sport, mais une gestion prudente lui a permis de ne pas trop mal s'en tirer. Voire même plutôt bien, en réalité, puisque le bénéfice net a atteint un record à 25 millions d'euros, ressort-il de ses comptes fraîchement publiés.

Le groupe peut donc regarder l'avenir avec confiance. D'autant qu'un nouveau développement est à noter: les familles Noël et Jolly viennent de reprendre le contrôle entier de NMC (exception faite ici des quasi 5% détenus par le management), apprend-on. Via leur holding commun Nomainvest et NMC par le biais de rachat d'actions propres, elles ont en effet racheté à Indufin ses 14,3% du capital détenus puis 2017. Le fonds d'investissement était soutenu jusqu'il y a peu encore par la famille entrepreneuriale Van Waeyenberghe (De Eik) et le holding Luxempart, dont Sofina est actionnaire à hauteur de 6,1%.

"Pour poursuivre notre développement, on doit faire attention à éviter le grand écart." Hubert Bosten CEO de NMC

Objectif désormais? Maintenir le cap vers la croissance, interne et externe. Mais pas n'importe comment. À l’interne, le groupe continue à miser sur l’innovation, la qualité et la durabilité qui ont fait sa réputation. À l’externe, une opération à la Selit est ainsi privilégiée par rapport à un rapprochement avec l'autre grand spécialiste belge des mousses techniques Recticel , actuellement la cible d'une offre publique d'achat (OPA) de la part de l'autrichien Greiner.

En effet, les synergies créées depuis la prise d'une majorité dans le producteur allemand de sous-couches pour plancher flottant se sont avérées particulièrement intéressantes pour les deux parties. Et parfaitement gérables, bien que l'opération ait un temps fait gonfler l'endettement de NMC. "On doit faire attention à éviter le grand écart", prévient Hubert Bosten. Ainsi, un développement en Chine, à ce stade, serait par exemple "ingérable", évoque-t-il. L'heure est aux opportunités certes, mais raisonnées.

1950 NMC a démarré ses activités dans un garage en 1950 déjà.

C'est d'ailleurs peut-être là ce qui a fait le succès de la formule NMC qui, pour la petite histoire, a démarré en 1950 comme distributeur de produits d'entretien (Canard WC, Glanzer, Vileda…) et découpeur d'éponges ménagères dans un garage. Mais dès les années 1970, sous l'influence du visionnaire fondateur Gert Noël, la voie de la diversification fut empruntée: la société se lança alors dans la production de tubes isolants et de moulures décoratives en mousse synthétique. Bingo. Cette activité deviendra rapidement le cheval de bataille de la société, de même qu'elle lui permettra de disposer de l'expertise pour se lancer dans une kyrielle de métiers connexes dans la foulée.

Nomainvest entend tripler le poids de ses investissements de référence À côté de NMC, les familles Noël et Jolly cherchent deux à trois autres participations industrielles de poids. Des investissements dans des fonds sont également à l'étude. Lorsque l'on pense aux Noël et aux Jolly, l'on ne peut certes faire sans parler de NMC, principale participation du holding unissant les deux familles, mais il convient pour autant d'aller un cran plus loin. Et pour cause, derrière Nomainvest, c'est tout un écosystème de participations qui se cache, allant du gestionnaire de patrimoine Econopolis au fabricant de vitrages isolants Sprimoglass, en passant par la biotech Hyloris , le producteur d'isolants à base de chanvre pour la construction Isohemp, le spécialiste français des séminaires Châteauform' suite à son rachat en 2019 du Ceran, mais aussi en passant par le spécialiste des nanotubes en carbone Nanocyl, le concepteur de moteurs version horlogerie Mirmex ou encore, plus récemment, par le spécialiste des instruments de mesure de la radioactivité des médicaments utilisés dans l'imagerie médicale Elysia. Le trait d'union? Une volonté de partenariats de long-terme, privilégiant la création d'emplois pérennes. Et ce, dès la création du holding en 1997 par Yves Noël et ses sœurs, mais aussi depuis lors et la montée au capital de la famille Jolly en 2004. Petite anecdote sur ce point d'ailleurs, Bernard Jolly (Compagnie du Zoute, Château des Thermes de Chaudfontaine, Golf de Naxhelet) se souvient non sans esquisser un sourire de la genèse de son rapprochement avec les Noël: "c'est grâce à L'Echo que tout a commencé. En effet, alors que je venais de lire un article sur l'arrivée d'AvH au capital de NMC le matin même, j'ai parlé de mon intérêt pour ce type de société à mon banquier que je voyais dans la foulée. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il connaissait les Noël et leur en a touché un mot. L'idée a fait son chemin et j'ai pu monter à bord fort de pantoufles en or au vu de la due diligence qu'avait déjà réalisée AvH (rires)." 40 millions déjà investis Aujourd'hui, près de quarante millions d'euros ont déjà été investis dans la bonne vingtaine de sociétés soutenues par Nomainvest. L'idée, demain, sera de poursuivre à un rythme de 3-4 dossiers par an. Ce qui pourrait se faire, parmi d'autres solutions lui permettant d'assurer cette diversification, en ouvrant le capital de NMC dans la foulée à d’autres familles entrepreneuriales qui partagent son ADN. "On n'est pas fermé à l'idée", évoque Catherine Noël, secrétaire générale de Nomainvest et petite-fille du fondateur de NMC. "D’autant plus que les partenariats ont toujours fait partie de notre culture." Pour le reste, les grands axes sont clairs après un récent exercice stratégique mené en bonne entente entre les quatre branches familiales (trois Noël et une Jolly): en parallèle d'investissements d'accompagnement (de l'ordre du million d'euros chacun), le holding se cherche deux à trois investissements de référence (de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros chacun) destinés à diversifier son portefeuille, de même qu'il allouera désormais une partie de son capital à des fonds sectoriels et thématiques. Pour l'accompagner dans cette quête, le comité exécutif vient d'ailleurs de recruter un investment manager supplémentaire. Soucieux de bonne gouvernance, le holding familial est administré par des représentants familiaux et a toujours pu compter sur des administrateurs indépendants comme actuellement Vincent Doumier, qui fut directeur général de Compagnie du Bois Sauvage après une carrière de plus 20 ans dans le secteur bancaire.