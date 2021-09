Les obligataires de BeeBonds passent un accord avec Cayman

Reprochant un manque de communication dans le chef de Cayman, les obligataires, réunis par la plateforme de crowdlending BeeBonds, s'étaient organisés et avaient mandaté l'avocat Maxime Berlingin (Fieldfisher) pour défendre leurs intérêts. La crainte des obligataires était de ne pas peser assez lourd dans la balance au moment de négocier des accords avec des créanciers plus importants qu'eux. Ils tentaient également d'obtenir des réponses à leurs questions concernant les flux financiers entre les sociétés du groupe .

Maintien de la PRJ en accord amiable

In fine, selon nos informations, l'avocat des obligataires et celui de la société ont pris langue et ont réussi à dégager un accord qui devrait ramener le calme dans les troupes. Comme les obligataires le redoutaient, Cayman a l'intention de transformer l'objectif de ses différentes PRJ, passant d'un accord à l'amiable à un accord collectif. Cela revient à dire qu'un accord est négocié avec les créanciers les plus importants, entraînant généralement un abattement des créances très important. Dans ces cas-là, les autres créanciers n'ont pas le droit à la parole.