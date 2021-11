Les prêts régionaux via le crowdlending connaissent un franc succès

Un an après leur accessibilité au crowdlending, les prêts régionaux ont drainé via Look&Fin un total de 4,1 millions d'euros d'épargne des particuliers pour 28 PME.

Les particuliers wallons, bruxellois et flamands se mobilisent pour prêter à des PME de leur Région. Alors que les dispositifs régionaux - Prêt Coup de Pouce en Wallonie, Prêt Proxi à Bruxelles et Winwinlening en Flandre - vont fêter le premier anniversaire de leur accessibilité via le crowdlending, Look&Fin salue un succès aussi bien côté emprunteurs que côté prêteurs. Au total, la plateforme a collecté près de 4,1 millions d’euros pour 28 PME et enregistré pas moins de 4.547 prêts.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2021, Look&fin a mis 69 dossiers en financement pour 34 millions d’euros de crédits levés, soit une progression de 150% du nombre de dossiers par rapport à l’an dernier. Près d’une société sur deux financée est donc concernée par l’incitant fiscal mis en place par une des trois Régions. 2021 devrait se clôturer à nouveau comme une année record pour Look&Fin.

La plateforme de crowdlending justifie le succès de ces prêts régionaux par plusieurs avantages. D'une part, des taux d’emprunt intéressants - entre 0,875% et 1,750% l'an - et une simplification administrative pour les PME. Et d'autre part, du rendement et un avantage fiscal pour les prêteurs.

En effet, le rendement pour le prêteur est composé de 2 sources au lieu d’une habituellement: le taux de rendement offert par la PME et un crédit d’impôt de 2,5% à 4% l’an. Les prêteurs peuvent donc obtenir des rendements totaux finaux supérieurs à 5% l’an. À cela vient s’ajouter une garantie publique de 30 ou 40% en fonction de la Région dans laquelle l’investisseur est domicilié.