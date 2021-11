Les Spoelberch s'offrent Climater à la barbe de la famille Frère

Actif depuis 1871 pour la plus ancienne entreprise qui le compose, le groupe toulousain Climater conçoit, réalise, entretient et exploite des installations de génie climatique ( chauffage, plomberie, climatisation, ventilation ...) dans l'industrie, la santé, le logement, les commerces, les bureaux et les équipements publics.

La société d'investissement Sagard , créée en 2002 à l’initiative de Power Corporation du Canada et soutenue notamment par GBL , était montée à bord fin 2017 avec l'objectif de soutenir la politique de consolidation et de renforcement de la position de leader indépendant sur le marché français décidée par les fondateurs-dirigeants.

Pour autant, la famille ne perdra pas totalement son exposition à Climater à la suite de l'opération qui voit la société valorisée entre 350 et 400 millions – contre à peine plus de 100 il y a quatre ans de cela. Et pour cause, des discussions sont menées en vue d'un réinvestissement de Sagard dans la nouvelle construction, évoquent nos confrères des Echos.