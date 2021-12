Manque de liquidités et problèmes de solvabilité comptent parmi les défis des entreprises belges

Selon une enquête réalisée par PwC, les entreprises belges font actuellement face à un manque de liquidités et rencontrent plus des difficultés pour assumer leurs dettes.

Selon PwC, le manque de liquidités concerne 23% de toutes les entreprises en Belgique et jusqu'à 45% de celles des secteurs les plus touchés.

Vigilance sur la solvabilité

Plus récemment, c'est le choc provoqué par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les augmentations des prix des matières premières et de l'énergie dans divers secteurs, qui ont entraîné des perturbations importantes des activités et une pression sur les marges.