Manque de loyauté d’un malade de longue durée

Par arrêté royal du 28 octobre 2016, un certain trajet de réintégration a été mis en place. De quoi s'agit-il? En réalité, d'un système auquel vont collaborer un employeur et un travailleur en maladie de longue durée pour examiner si celui-ci ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle adaptée ou s'il faut considérer qu'il est devenu inapte de façon définitive pour cause de force majeure.