Méga deal en route autour de X²0 et Overstock

Les actionnaires du groupe au-dessus des chaînes de salle de bain et de mobilier (de jardin) X²O, Overstock et Juntoo préparent la vente de l'entreprise.

Fondateur et principal actionnaire, le discret Jan Ollevier détient à ce jour 68,45% du capital . Il y a cinq ans, le fonds d'investissement Vendis, qui se concentre sur le secteur de la distribution, est aussi monté à bord (26,6%). La direction et un particulier inconnu détiennent également des actions.

Ces dernières années, le groupe flamand aux 80 magasins s'est considérablement développé, sur ses propres deniers, via l'ouverture de nouveaux magasins, l'élargissement de sa gamme de produits et la conquête de l'e-commerce. Et ce, sans accuser le coup du covid puisque de nombreux consommateurs restés chez eux pendant cette période ont effectué des travaux de rénovation et mis à jour leur mobilier de jardin.