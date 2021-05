Méga deal pour la fintech Ibanfirst soutenue par Niel

Ce qui, évidemment, a un coût . En ce sens, la jeune pousse franco-belge, nichée sur l'avenue Louise, s'est donc rapidement tournée vers des investisseurs extérieurs pour financer ses ambitions. Avec un certain succès puisque ces derniers lui avaient déjà apporté à ce jour près de 46 millions d'euros . Parmi eux l'on citera notamment les fonds Elaia et Bpifrance, ou encore le célèbre homme d'affaires hexagonal Xavier Niel (Iliad, Mediawan), connu notamment pour être à l'origine de l'aventure Free.

Mais, cette fois, la société née en 2013 va un cran plus loin. Et change de ligue. En effet, elle vient de lever quelque 200 millions d'euros auprès de Marlin Equity Partners, apprend-on. Le fonds américain spécialisé dans les logiciels, qui gère plus de 7 milliards de dollars d'actifs, sera désormais actionnaire majoritaire d'Ibanfirst, quand son fondateur en devient deuxième actionnaire avec "plus de 25%" du capital, contre de l'ordre de 38% jusqu'ici.