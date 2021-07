Mohamed Meyahed: "J'ai toujours considéré la PRJ comme une sorte de chimiothérapie"

Mohamed Meyahed, le nouveau président des juges consulaires du tribunal de l'entreprise porte un regard aiguisé sur le monde des entreprises.

La surprise du chef. Alors que tous attendaient Réginald d'Hoop de Synghem, c'est finalement Mohamed Mayahed, un expert-comptable, qui a été élu par ses (97) pairs pour devenir le nouveau président des juges consulaires du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Fort d'une expérience de plus de neuf ans comme juge consulaire, l'homme compte profiter de ce poste pour restructurer le métier de juge consulaire.

Pour ceux qui l'ignoreraient encore, les juges consulaires sont appelés à assister les juges de carrière dans différentes fonctions. Ils assistent aux plaidoiries et composent des chambres de trois juges. Ils sont également en charge des enquêtes sur les entreprises en difficulté. "Quand le tribunal est alerté par un manquement, on convoque le débiteur et le juge enquêteur doit suivre l'entreprise en difficulté, voir si elle a la capacité de s'en sortir ou non", nous a expliqué Mohamed Meyahed. Ces mêmes juges consulaires assurent également le rôle de juges délégués, soit le lien entre le tribunal et les entreprises lors des requêtes en procédure judiciaire. Enfin, sous la casquette de juge commissaire, le juge accompagne le curateur dans le cadre de la liquidation de la faillite.

"J'ai une expérience de neuf ans, je commence à connaître les rouages du tribunal et le fait qu'il n'y avait qu'un seul candidat m'interpellait." Mohamed Meyahed

C'est en 2013, alors qu'il dirige un cabinet d'experts-comptables que Mohamed Meyahed, sur les conseils de l'avocat Alain Zenner, intègre les rangs du tribunal de l'entreprise. De là à se présenter au poste de président, il y a encore un pas... Qu'il n'a pas hésité à franchir quand il a vu qu'il n'y avait qu'un candidat sur les rangs. "J'ai une expérience de neuf ans, je commence à connaître les rouages du tribunal et le fait qu'il n'y avait qu'un seul candidat m'interpellait". Il est alors allé proposer son programme à des "anciens". Fort de ce soutien, et comme personne d'autre ne sortait du bois, il y est allé. Avec un projet qui consiste, entre autres, à réformer les statuts des juges consulaires et à pousser le volet de formation continue tant pour les juges consulaires expérimentés que pour les nouveaux.

La PRJ, cet outil encore trop méconnu

On l'a dit, un des rôles clés des juges consulaires est de suivre les sociétés qui introduisent une requête en réorganisation judiciaire (PRJ). En la matière, il y a du pain sur la planche. "J'ai toujours considéré la PRJ comme étant une espèce de chimiothérapie de l'entreprise, mais malheureusement, les sociétés qui arrivent chez nous sont quasi métastasées financièrement, donc, on est en bout de course, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle le taux de réussite des PRJ n'est pas très bon", explique notre interlocuteur.

En neuf ans de tribunal, il a eu l'occasion d'observer de près les rouages de la machine. À la question de savoir pourquoi le taux de réussite des PRJ est si bas, la réponse est classique (et connue). "Parce que les gens s'y prennent trop tard. Si vous demandez à une personne physique d'aller voir le médecin quand il est métastasé, il n'y a quasi aucune chance que la chimiothérapie fonctionne", résume-t-il.

"Le taux d'endettement n'est pas toujours lié à l'activité elle-même. Il est parfois lié aux egos que l'on tente de flatter". Mohamed Meyahed

Soit les entrepreneurs viennent trop tard, soit ils veulent sauver leur entreprise à tout prix. "Une fois qu'il est endetté, le premier réflexe du dirigeant sera d'aller voir son banquier et demander un crédit pour renflouer sa trésorerie. Mais en réalité, c'est tricher avec sa société, car l'idée devrait être de réduire les frais et voir comment améliorer les chiffres", explique encore Mohame Meyahed. Pour ce dernier, le taux d'endettement des entreprises n'est pas toujours lié à l'activité elle-même. "Il est parfois lié aux egos que l'on tente de flatter. Il y a souvent des véhicules que l'on achète et qui ne sont pas nécessaires à l'activité."

"Beaucoup de sagesse." Voilà ce qu'il a acquis au cours de ces années passées au tribunal. "Avant, je pouvais tirer des conclusions après n'avoir entendu qu'une version. Aujourd'hui, il me faut les deux versions. Cela m'a permis d'avoir du recul sur les choses", conclut-il.