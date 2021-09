Netflix se lance dans les jeux vidéo

Netflix a annoncé mercredi faire sa première acquisition pour son catalogue de jeux vidéo, avec le développeur et éditeur indépendant américain, Night School Studio.

Au début de l'année, il a été annoncé qu'en plus des séries, des documentaires et des films, Netflix souhaitait également proposer des jeux vidéo. Les premiers devraient être disponibles sur la plateforme avant la fin de l'année prochaine, avaient alors confié des sources proches du dossier.

La plateforme de streaming doit faire face à la concurrence croissante de Disney+, Amazon Prime Video et HBO.

Conquérir un nouveau marché

Pour Netflix, le défi est d' exploiter de nouveaux marchés . La société est toujours leader du marché des séries et des films en streaming, mais elle doit faire face à la concurrence croissante de Disney+, Amazon Prime Video et HBO .

Amazon a également déjà commencé à investir dans le domaine des jeux. Le géant de l'e-commerce vient ainsi de lancer mardi, et de manière retentissante, son nouveau jeu multijoueur "New World", qui a été à un moment donné le jeu le plus joué sur Internet.