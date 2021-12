Nominations en série à la tête de Delvaux

La vague de nominations se poursuit après le rachat de Delvaux par Richemont . En effet, après l' arrivée au conseil de la responsable M&A du géant suisse du luxe Silvia Scagnelli et du patron de la division mode et accessoires Philippe Fortunato, place est désormais faite à un "Chief Brand Officer" (directeur de marque), en la personne de Ermanno Piraes.

Ça s'en va et ça revient

Les deux hommes se connaissent bien. Et ont un temps incarné deux voies distinctes quant à la stratégie la plus porteuse - marque exclusive ou ouverture à un public plus large? - pour l'inventeur du sac à main moderne, avec un brevet déposé en 1908.

Les deux hommes s'étaient par ailleurs frittés par le passé, amenant au départ du Bavarois de 54 ans (ex de Chloé et Hugo Boss), qui "n'en pouvait plus", au profit d'une montée en force en 2018 du Français, ex-vice-président exécutif de Louis Vuitton et directeur général de Céline.