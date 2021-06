Ontex remet en question sa présence au Brésil

Brésil en balance

Grâce à cette acquisition, Ontex est devenu, au Brésil, le leader du marché des couches dédiées à l'incontinence et le troisième plus grand acteur des couches pour bébés à travers les marques PomPom et Hydrogen. Mais l'opération a fini par se retourner contre l'entreprise belge. Les usines d'Hypermarcas étaient en réalité obsolètes et des investissements dans des lignes de production plus récentes et plus modernes étaient nécessaires. De même, une guerre des prix avec Procter & Gamble (Pampers) et Kimberley Clark a fait baisser les prix, avec en toile de fond une acrobatique monnaie brésilienne (le real). De plus, un cadavre d'une valeur de 15 millions d'euros est a été découvert dans le placard: les vendeurs ont bafoué les termes de la vente et proposé aux clients des ristournes plus importantes que prévu sans les intégrer dans le système informatique.