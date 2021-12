Pas de confusion entre deux acteurs des pompes funèbres

La société de pompes funèbres La Prévoyance Funéraire (LPF) qui avait intenté une action en justice contre la Société de crémation du Brabant et contre Jean-François Michel, vient d'être déboutée de son action par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Globalement, en avril 2019, Jean-François Michel a vendu ses activités de pompes funèbres à LPF qui, au travers de cette opération, a acquis , entre autres, les enseignes " Société bruxelloise de crémation "," Société générale de crémation " et la société " Funérailles Michel ". Lors de la transaction, il était prévu que le vendeur, Jean-François Michel, travaille pour LPF, un groupe dont il aurait pu être le porte-drapeau, mais la collaboration ne s'était pas faite.

L'action en cessation intentée devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles visait à empêcher la Société de crémation du Brabant d'utiliser les noms "Société de crémation du Brabant" et "Société brabançonne de Crémation", à l'empêcher d'utiliser le nom "Michel" dans le cadre d'une quelconque activité liée à l'organisation de funérailles et à l'empêcher d'utiliser les noms "Société de crémation du Brabant" et "Société brabançonne de crémation", associés au patronyme Michel.